Текст: Антонина Кябелева

Первые в этом году морозы, которых так опасались жители коттеджных поселков, расположенных в районе деревни Бесовец, обернулись многочасовыми отключениями электроэнергии и пожаром на очередной подстанции. На этот раз ЧП произошло на подстанции, которая обеспечивает электроэнергией коттеджные поселки Астра и Крутой Берег.

Пожар произошел в ночь с 26 на 27 декабря. Юрий живет в доме, который находится в непосредственной близости от подстанции.

- Я уже лег спать. Потом услышал щелчки, выглянул в окно, смотрю, горит подстанция. Позвонили в диспетчерскую, приехали электрики, обесточили оборудование. Конечно, неприятно, когда рядом с домом что-то горит. Все без света остались до трех часов дня, - сказал Юрий.

Геннадий Викторович, тоже житель поселка Астра, рассказал, что приезжали два пожарных расчета.

- С половины третьего ночи до десяти утра никто ничего не делал. Нас просто отключили от электроэнергии. Началось с того, что стали гореть провода. Пожарные приехали, посмотрели и уехали. Энергетики просто обесточили оборудование и убрали пламя. Я стал звонить в восемь утра диспетчерам в Прионежскую сетевую компанию. Они как будто спали. Было воскресенье, раньше было бессмысленно звонить. Бригада приехала в половине одиннадцатого. Свет дали только в три часа дня. Двенадцать часов при морозе 16 градусов мы были без электричества. Сегодня ночью опять было два отключения,

- рассказал Геннадий Викторович.

По его словам, раньше стояла более мощная подстанция. Но нынешним летом ее поменяли. Новая подстанция не выдержала первых небольших морозов в 14-16 градусов.

Дмитрий, житель поселка Крутой берег рассказал, что пожару на подстанции предшествовали хлопки.

- Я подумал, что салют пускают, а это подстанция загорелась. Со стороны подстанции искры летели. Провода раскраснелись так, что было видно, как они раскалены. Я звонил в диспетчерскую и предупредил, что, наверное, будет пожар. Попросил, чтобы быстрее приехали. Мне стали говорить, мол, возможно, это не наша подстанция, передадим в дежурку. Когда уже было видно, что подстанция горит, я снова позвонил, попросил ускориться. Дома находятся рядом с подстанцией, а там взрывается что-то. Было очень неприятно,

- рассказал Дмитрий.

В соседнем коттеджном поселке «Северные просторы» последние две ночи электричество было, но постоянно происходили скачки напряжения.

Пожар на подстанции в поселке Астра – это уже второе за последний месяц ЧП, связанное с электрооборудованием. В начале декабря пожар произошел на подстанции в коттеджном поселке Сфера.

Крайне опасная ситуация, которая приобретает все более угрожающий характер, заставила жителей коттеджных поселков недавно обратиться к президенту России. Обращение подписали 376 человек. Граждане подробно рассказали, как очутились в положении заложников у энергетиков. Активное коттеджное строительство обернулось для людей кошмаром. Постоянные перебои с электроэнергией превратили жизнь в благоустроенных коттеджах в настоящее испытание. В домах, где отопление и водоснабжение зависят от электроэнергии, из-за перепадов напряжение ломается оборудование, котлы, насосы, выходит из строя бытовая техника, люди со страхом ждут зимних морозов. В своем обращении граждане настаивают на газификации Бесовца и пятнадцати коттеджных поселков, расположенных в этом районе.

После того как граждане обратились к президенту страны, из ООО «Газпром межрегионгаз» пришел ответ, что деревня Бесовец включена в программу газификации на 2021-2025 годы. Правда, начать проектно-изыскательские работы предполагается только в 2022 году. Это означает, что при благополучном стечении обстоятельств природный газ в коттеджных поселках появится не раньше 2025 года. Осталось понять, как дожить до прихода альтернативного топлива.

В Прионежской сетевой компании (ПСК) ситуацию объясняют серьезными нагрузками на сети. В компании утверждают, что им не хватает мощности, которую отпускает с подстанции № 21 карельский филиал «Россети Северо-Запад» (в прошлом филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»).

- С этим в ПСК ничего поделать не могут, пока нам не предоставят дополнительные мощности либо на подстанции № 21, либо на другом источнике, к которому мы сможем подключиться, - сказал заместитель директора ПСК Антон Петров.

В карельском филиале «Россети Северо-Запад» опровергли эту информацию. Официальный комментарий дал главный инженер карельского филиала Сергей Пешнин:

- Мощности, которые обеспечивает Карельский филиал «Россети Северо-Запад» полностью покрывают потребности Прионежской сетевой компании. Фактически у ПСК имеется резерв в этом энергорайоне. К примеру, мы выдаем более 4 МВт, а используется меньше 3 МВт. То есть мощность у ПСК по сути простаивает. Тем не менее у нас заключен договор, по которому в 2021 году мы будем развивать сети и обеспечим дальнейшее увеличение мощности. Также отмечу, что сети Карельского филиала полностью справляются с текущим уровнем нагрузки.

По версии карельского филиала «Россети Северо-Запада», электроэнергии в районе Бесовца даже больше, чем достаточно. Никакого дефицита нет. В Прионежской сетевой компании, напротив, «кивают» на карельский филиал, утверждая, что ПСК и рада бы предоставить электроэнергию, да ее просто неоткуда взять. Пока энергетики перекладывают ответственность друг на друга, горят подстанции, а семьи с маленькими детьми надолго остаются без света, воды, тепла.

Как мне кажется, ситуация дошла до того предела, когда необходимо срочное вмешательство региональной власти. В противном случае очередное ЧП на электрооборудовании рано или поздно может обернуться трагедией.