Дополнительные «Ласточки» из Петербурга остановятся в Сортавале

Дополнительная «Ласточка», которая будет курсировать со 2 по 9 января между Санкт-Петербургом и Рускеалой, будет делать остановку в Сортавале. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД. Стоянка продлится одну минуту.

Напомним, этот поезд будет отправляться в путь в исполнении «Премиум», то есть с улучшенной компоновкой мест. Отправление из Санкт-Петербурга в 8:31, из горного парка «Рускеала» в 19:20. Остановки в пути следования поезд в обоих направлениях будет делать на станциях Девяткино, Сосново, Приозерск, Кузнечное, Сортавала.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на сайте РЖД и в приложении. На этот поезд действуют специальные предложения. Фото mycdn.me