28 декабря 2020, 18:12
Позитивный праздничный флешмоб запущен в Карелии
Акция «Новогодний звоночек» продлится до конца января
В преддверии праздников комплексный центр соцобслуживания населения Карелия запустил среди подопечных акцию «Новогодний звоночек». Присоединиться к флешмобу может любой желающий.
Суть праздничной активности в том, чтобы поддержать бодрость духа и позитивное настроение у людей пожилого возраста.
Все, что нужно сделать, это позвонить двум знакомым, пожелать им доброго утра, справиться о состоянии здоровья, поинтересоваться настроением, поздравить с наступающим Новым Годом и попросить продолжить цепочку дальше. Акция продлится до конца января. (фото mobcompany.info)