Позитивный праздничный флешмоб запущен в Карелии

В преддверии праздников комплексный центр соцобслуживания населения Карелия запустил среди подопечных акцию «Новогодний звоночек». Присоединиться к флешмобу может любой желающий.

Суть праздничной активности в том, чтобы поддержать бодрость духа и позитивное настроение у людей пожилого возраста.

Все, что нужно сделать, это позвонить двум знакомым, пожелать им доброго утра, справиться о состоянии здоровья, поинтересоваться настроением, поздравить с наступающим Новым Годом и попросить продолжить цепочку дальше. Акция продлится до конца января. (фото mobcompany.info)