В Петрозаводске устанавливают новые чугунные урны и скамейки

На спуске к Онежскому озеру в створе улицы Титова начали установку новых скамеек и урн, сообщает городская администрация.

Это подарок карельской столице к 100-летию республики. Малые архитектурные формы изготовил литейный завод «Петрозаводскмаш». Часть объектов уже заняла свои места, остальные установят на этой неделе. Всего на территории спуска появится восемь скамеек и восемь урн с фигурным литьём.

В январе двадцать новых скамеек подрядная организация смонтировала на бульваре Победы. В конце прошлого года установлено восемь кованых скамеек возле скульптуры «Птица счастья и свободы».

В ближайшее время планируется разместить новые скамейки на Шидловском бульваре и в сквере Горсовета. Ранее подрядчик установил малые архитектурные формы в скверах Михаила Калинина, Ивана Молчанова, Элиаса Лённрота, в Соломенском парке, на детских площадках на Берёзовой аллее и в Губернаторском саду, на Левашовском бульваре. Старые конструкции заменили возле здания кинотеатра «Калевала» и в сквере Памяти Узников Концлагерей. Новые урны появились в парках Якорный, Лесной Ключ, Петровский Родник, а также на стадионе «Юность».

Фото с сайта городской администрации