Петрозаводчанам напомнили номера, которые помогут в трудных ситуациях

Номера телефонов социальных служб Петрозаводска, которые помогают в трудных жизненных ситуациях, напоминает жителям города паблик «Администрация Петрозаводского городского округа».

Вам или Вашим близким необходима помощь социального работника - 78-52-44, 8-953-549-24-30;

Вы временно нуждаетесь в технических средствах реабилитации -782-781;

Вам необходимы услуги службы «Социальное такси» - 78-27-81;

Вы или Ваши близкие подверглись насилию в семье - 77-30-52 (круглосуточно);

Вашим близким необходим квалифицированный уход в стационарных условиях на период Вашей командировки, лечения или отпуска - 78-27-81;

Вы желаете пройти курс социальной реабилитации в отделении дневного пребывания – 8-900-457-98-56, 8-900-458-88-03;

Вы увидели на улице бездомного человека или оказались в трудной жизненной ситуации по причине бездомности - 73-13-55.

Помощь в решении вопросов по вышеуказанным жизненным ситуациям оказывают специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения Республики Карелия (ГБУ СО «КЦСО РК»).

Согласно действующему законодательству вопросы оказания государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан относятся к компетенции органов государственной власти Республики Карелия.

Для получения информации о порядке оформления и выплаты ежемесячных детских пособий, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также оформления регионального маткапитала, оформления звания «Ветеран труда», ежемесячной денежной компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг необходимо обращаться в ГКУ СЗ «Центр социальной работы г. Петрозаводска» - 59-92-52.

Кроме того, на территории города осуществляет свою деятельность Фонд социального страхования РЫФ по РК, который занимается вопросами обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг; обеспечением отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями на основании индивидуальных программ реабилитации и др. Тел. 79-10-33.

ГУ «Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Петрозаводске» – вопросы пенсионного обеспечения, оформления материнского капитала - 79-55-55.

Фото из группы «Администрация Петрозаводского городского округа»