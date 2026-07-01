Набравшим 200 баллов на ЕГЭ подарят красивые телефонные номера

Выпускники-отличники до конца года могут получить номер с красивой комбинацией цифр

Фото: Петрозаводск говорит

Номер с тремя пятерками смогут получить абоненты-отличники, которым еще нет 20 лет, пишет «Фонтанка» со ссылкой на Министерство просвещения - оно запустило такую инициативу.

Выпускники российских школ, набравшие 200 баллов по любым двум предметам Единого государственного экзамена, смогут получить специальные мобильные номера с комбинацией «555». Акция продлится в течение всего 2026 года, сообщили 1 июля на официальном сайте ведомства.

Первой обладательницей «красивого» номера станет московская школьница, которая впервые в истории набрала максимальные 500 баллов на ЕГЭ, отмечает издание.

Так, по предварительным результатам ЕГЭ-2026, 200 баллов набрали 933 выпускника, 300 баллов — 76, 400 баллов — восемь, а максимальные 500 баллов — один участник.

Напомним, в одном из регионов России выпускникам, которые получили 100 баллов на ЕГЭ, выдадут жилищные сертификаты на полмиллиона рублей.