Набравшим 100 баллов на ЕГЭ выпускникам выплатят по полмиллиона рублей

Выпускникам одного из российских регионов начнут выдавать полмиллиона рублей на жилье

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Данное решение - не общероссийская выплата, а инициатива местных властей. Так, мурманским стобалльникам выдадут жилищные сертификаты на полмиллиона рублей, пишут «Ведомости».

С инициативой для выпускников, которые получили 100 баллов на ЕГЭ, выступил убернатор Мурманской области Андрей Чибис. Идея не только в том, чтобы школьники успешно сдавали выпускные экзамены, но и в том, чтобы удержать талантливую молодежь в регионе.

По его словам, мера поддержки рассчитана на тех, кто продолжит обучение в Мурманском арктическом университете или заключит целевой договор с местным работодателем.

Губернатор также поручил профильным ведомствам подготовить стимулирующие меры для выпускников, которые не набрали максимальные 100 баллов, но показали высокие результаты на ЕГЭ. Это также предпринято для того, чтобы молодежь связала свое будущее с Мурманской областью.