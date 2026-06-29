Собаку с будкой унесло смерчем, она нашла дорогу к разрушенному дому

Волонтеры заметили, как питомец смотрит в окно

изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI

Собаку с будкой унесло смерчем в Свердловской области в сторону леса, сообщает «Комсомольская правда». Хозяева собаки лишись во время непогоды всего, они и не надеялись, что питомец сможет выжить. В результате непогоды повреждения получили более 130 домов, некоторые полностью разрушило.

Через пять дней после урагана домашняя собака вернулась к разрушенному дому в городе Кушва. Ее случайно обнаружили волонтеры, которые искали в населенном пункте раненых животных, чтобы вернуть их владельцам.

Добровольцы увидели, как в окно дома смотрит собака. Собака с опущенной головой вышла к ним, волонтеры накормили ее. На спине собаки была царапина в одном месте. Информацию о найденном питомце опубликовали в социальных сетях. Так как владельцы питомца временно разместились у близких, то собаку забрали родственники.