Бывший зампрокурора получил 7 лет колонии за взятку

За взятку в один миллион рублей бывший заместитель прокурора Казани отправится в колонию строгого режима

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Бывшего заместителя прокурора Гумера Нафиева осудили за взятку в миллион рублей.

Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в пять миллионов рублей, сообщает «Коммерсантъ Волга-Урал». Нафиева лишили классного чина и права занимать определенные должности, взятку конфисковали в доход государства. Вместе с экс-сотрудником прокуратуры судили и троих посредников.

Все участники процесса пытались за деньги решить вопрос с уголовным преследованием с беглым бенефициаром одной обанкротившейся страховой компании. За вознаграждение «помощники» хотели замять дело, но не вышло.