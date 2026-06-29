Бывший зампрокурора получил 7 лет колонии за взятку

Бывшего заместителя прокурора Гумера Нафиева осудили за взятку в миллион рублей.
Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в пять миллионов рублей, сообщает «Коммерсантъ Волга-Урал». Нафиева лишили классного чина и права занимать определенные должности, взятку конфисковали в доход государства. Вместе с экс-сотрудником прокуратуры судили и троих посредников.
Все участники процесса пытались за деньги решить вопрос с уголовным преследованием с беглым бенефициаром одной обанкротившейся страховой компании. За вознаграждение «помощники» хотели замять дело, но не вышло.