Общественность Петрозаводска собралась дать отпор поджогам

В Петрозаводске ровно 20 лет назад участились пожары, в которых страдали исторические здания. Накануне злоумышленники подожгли Дом Горного начальника на улице Энгельса. Своими переживаниями и тревогами деятели культуры Карелии поделились с журналистами на встрече, которую собрали в Краеведческом (ныне – Национальный) музее.

Деревянное здание было построено в 18 веке. Когда-то в нем жил шотландец Чарльз Гаскойн, который руководил нашим Александровским пушечно-литейным заводом и более 20 лет был главным металлургом края. В этом же здании в январе 1918 года была провозглашена Советская власть в Карелии. А в начале нулевых там ютились офисы различных фирм. Обсудить важность сохранения этого здания собрались эксперты в области культуры. Легендарный академик архитектуры Вячеслав Орфинский, который ушел из жизни совсем недавно, на той встрече сказал: «Следы поджога, которые вы сегодня здесь видите, это уже не тревожное сообщение, это набат! Он звучит, как реквием, нашему историческому городу». Его дополнила архитектор Елена Ициксон: «Мы можем даже потерять исторический статус. Добытый с таким трудом. У нас ничего нет в городе даже от 18 века. Один ансамбль Круглой площади не будет решать…»

По адресу Гоголя, дом 6 сгорел Дом крестьянина, уникальный памятник истории и архитектуры. Сгорела и детская поликлиника №1. Впрочем, некоторые из собравшихся на встречи просили не накалять обстановку.

«Нас не может не волновать случай поджога. Но хочу для прессы сказать, что сегодня вопросы использования территорий, застройки, реконструкции, реставрации – они находятся под очень жестким контролем», - уверял Владимир Дыбин, директор Госцентра по охране памятников истории и архитектуры.

После таких слов можно было выдохнуть с облегчением. В 2006 году в Петрозаводске планировалась международная конференция к 200-летию со дня смерти Чарльза Гаскойна, на которую собирались пригласить представителей Шотландии. Архитекторы опасались, что к тому времени гостям показать будет нечего.

«Прошли юбилейные торжества, городу исполнилось 300 лет. Перед этим говорилось, что после праздников пройдут мероприятия по сохранению его исторического лица. Пока я вижу обратное. Пока я вижу серию поджогов, что не может не тревожить. И главное – все они остались безнаказанными!» - выступил Вячеслав Орфинский.

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В Петрозаводске открыли мемориальную доску известному карельского писателю, историку, археологу и этнографу Александру Линевскому. Ее установили на доме №14 по улице Куйбышева, где жил писатель. Александр Михайлович – автор повести «Листы каменной книги», которая имела всемирную известность. Не было, пожалуй, в советские годы ребенка в Карелии, который бы не читал эти захватывающие приключения людей первобытного племени из наших краев. Книга выдержала 16 переизданий, была переведена на финский, английский, литовский, латышский языки. Общий ее тираж превысил 800 тысяч экземпляров.

В этом произведении автор использовал кроме археологических и этнографических материалов свои расшифровки наскальных рисунков на побережье Белого моря и Онежского озера. Была широко известна также эпопея Линевского «Беломорье».

Таким было 10 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото unsplash.com/ Guido Jansen