Признавая пользу счетчиков, газовщики Карелии не спешили с установкой

На заседании комиссии по Чрезвычайным ситуациям ровно 20 лет назад обсуждали газовые проблемы. Запасов топлива в столице Карелии оставалось на несколько дней. Руководители АО «Карелгаз» утверждали, что у предприятия нет финансовых возможностей для закупки новых партий газа. Однако, предложения газовщиков по выходу из кризиса не устроили чиновников мэрии.

«Карелгаз» предлагал два варианта: или поднять цены для населения, или изменить нормы его потребления. И в том, и в другом случае должен был пострадать бюджет каждой семьи, квартира которых подключена к газу. Газовщики утверждали, что люди идут на всевозможные ухищрения, лишь бы меньше платить. Например: в квартире прописан один человек, а на деле там живут и пользуются плитой (горячей водой из колонки) пятеро. В результате денег на закупку новых партий топлива не хватало.

«Ставьте счетчики! - посоветовал мэр города, которым тогда был Виктор Масляков. – Сколько сегодня нужно купить счетчиков? 16 тысяч. Хорошо, сколько на это уйдет денег, если счетчик стоит 1 тысячу? 16 миллионов рублей. Наверное, 20 миллионов с установкой. Ну и все! Принимайте программу и вкладывайте!»

Житель города Олег Медведев поставил газовый счет в квартире не по указанию «Карелгаза», а по собственной инициативе. Кроме него в квартире проживало еще три человека. Имея зарплату бюджетника, приходилось экономить каждую копейку.

«Если без счетчика, на четверых у нас получается где-то 600 рублей. А так где-то в среднем 200-250», - подсчитал Медведев. Счетчик – это было выгодно и справедливо.

Финансовые проблемы «Карелгаза» стали причиной газового кризиса в столице Карелии. Так считали в «ПетрозаводскГоргазе». Возглавлявшая тогда его Евгения Трисанова с трибуны заявила с отчаянием: «Сегодня я везу в Петрозаводск вместе – и в баллонах, и в автоцистернах – всего 30 тонн газа. Больше ничего на базе нет».

С теми запасами топлива, что было в Петрозаводске, город протянет в лучшем случае четыре дня. А в понедельник может начаться массовое отключение жилья от газа. Виктор Масляков пообещал, что тогда в ситуации будут разбираться компетентные органы: «Я передам документы в прокуратуру, если не будет обеспечиваться газом наше население». Вопрос, как решать проблему, остался открытым. К решению были подключены также специалисты Региональной Энергетической комиссии.

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Интернет к тому времени прочно вошел в жизнь миллионов людей. В мире даже завели специальный праздник – День интернета. А у нас появился Карельский центр интернет-образования.

Датой рождения российского интернета можно считать 7 апреля 1994 года. В этот день Международный информационный центр Интерник официально зарегистрировал домен «ru» для Российской Федерации. С тех пор глобальная компьютерная сеть постоянно ширилась. К интернету подключались самые отдаленные районы страны.

В КНЦ Интернет-образования учитель математики Светлана Пауш приехала из Калевальского района, поселка Боровой. Интернет в их школе пока не был подключен. И это была ее единственная возможность научиться им пользоваться.

«Дети сейчас знают гораздо больше, чем мы, учителя, тем более из глубинки. Хочется быть на уровне, уметь общаться с детьми. А во-вторых, там очень много информации по предмету!» - так пояснила Светлана Пауш цель своего приезда. Этот Интернет-центр существовал уже два года. За это время в его стенах побывали 1800 человек. И 65% из них были учителя. Кто-то из них уже умел пользоваться интернетом, а кто-то даже не знал, как включить компьютер.

«Что важно – у всех учителей есть желание постичь эту науку работу с компьютером, использовать интернет-ресурсы, использовать в своей деятельности все, чему они здесь у нас учатся», - сказала Людмила Запольская, директор центра.

Но главное, по ее словам, что учителя смогут говорить с детьми на одном языке, делать уроки более интересными и разнообразными. Но тех, кто впервые погружался в интернет, подстерегало немало опасностей – сайты с сомнительным контентом. «Нужно соблюдать осторожность, как и при общении, - заявил Роман Сузи, заместитель начальника отдела информ.технологий «Электросвязь». – Потому что интернет составляют люди, не только машины». И чтобы обезопасить пользователей, с ними проводили разъяснительную работу. Популярность интернета в стране только росла. В 2004 году число пользователей выросло на 35%.

В новом сезоне Национальный театр решил порадовать несколькими премьерами. При этом афиша будет соответствовать названию театра, согласно руководящей политике недавно назначенного директора.

«Напуганные частыми экспериментами зрители могут к нам вернуться, экспериментов в ближайшее время не будет», - успокоил на пресс-конференции новый директор театра Сергей Пронин. При этом он был в этом театре человек не новый. Свой среди своих! Вместе с бывшим директором Арвидом Зеландом он работал рука об руку немало лет, и даже в свое время учились они на одной курсе. Так что его новая метла мела по-старому. Хотя кое-какие кадровые перестановки уже произошли: «Произошли значительные перемены, появилось много новых работников. Кто-то ушел, кто-то влился в коллектив. Это живой процесс».

Главное – что зрителя ожидали перемены. Но не страшные. С экспериментами пока решили покончить. В планах были «Тартюф» Мольера, «Пер Гюнт» Ибсена, Гофман – для детей, проект по «Калевале» совместно с финнами. А также – спектакль «Коробейники» о наших земляках-карелах на финском языке. Сам Сергей Пронин, как и Арвид Зеланд собирался не только руководить театром, но и играть в спектаклях. А также их ставить. А Арвид Михайлович обещал тоже свой коллектив не бросать окончательно – а приезжать из Петербурга играть в «Опасных связях».

Таким было 8 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото unsplash.com/ Kwon Junho