Ценители культуры Карелии после долгого ожидания были вознаграждены

Ровно двадцать лет назад, в конце июня 2003 года, состоялось долгожданное событие. Впервые за восемь лет открыли для посетителей Национальный театр. Вот кадры 1995 года – сравните!

Первыми по всем обновленным помещениям прошлись журналисты, их вел за собой директор театра Арвид Зеланд, который в том числе на своих плечах выдержал всю эту реконструкцию, не прерывая работу творческого коллектива, которому сначала приходилось ютиться на чужих подмостках, а потом ставить спектакли только на малой, зато своей сцене.

На 8 лет театр оставался без родной большой сцены, но и это преодолели. 200 миллионов рублей было вложено в его реконструкцию. И вот впервые после ремонта на мраморные полы фойе ступила нога журналиста. «Я сам еще хожу с легкой опаской, - пошутил Арвид Михайлович. – Мираж – не мираж? Конечно, трепетные ощущения. Приятные. Но и понт появляется некий – есть, что показать».

Директор был уверен, что вложенные в ремонт средства того стоили. В те годы наш Национальный театр стал лучшей сценической площадкой на Северо-западе России. Свет, рабочие помещения, сама сцена была сделаны на высшем уровне. Даже кресла в зрительном зале расставлены так, чтобы зрителю было удобно. Одно только такое кресло обошлось в 10 тысяч рублей. Кстати, в театре обещали больше не проводить никаких дискотек, хотели дальше хранить атмосферу высокого искусства. Да заодно и стены сохранить.

24 июня на большой сцене Национального театра состоялась первая после ремонта премьера. Режиссер Владимир Золотарь поставил фарс по пьесе классика финской литературы Алексиса Киви «Сапожники Нумми». И хотя эпопея с ремонтом почти закончилась, спать спокойно директору театра еще долго не пришлось. После закрытия сезона, когда все выйдут в отпуск, вот тогда Арвид Михайлович надеялся выспаться. Кстати, билеты в обновленный театр были доступны – от 70 до 150 рублей.

И в тот же день состоялось открытие Зала Дворянского собрания в бывшем губернаторском доме, где у нас располагается Национальный музей (в 2003 году он еще назывался Краеведческим). Реконструкцию зала провели в рекордно короткие сроки. По словам строителей, они работали без выходных и в последний раз отдыхали 1 мая.

Архитекторы и строители постарались вернуть этому залу исторический облик. С тех пор в этом зале все именно так, как было при Гавриле Державине. «Лепнина была тщательно восстановлена, - перечислял Владислав Куспак, архитектор, который занимался восстановлением. – Провисший потолок был, уничтоженные карнизы. Все это было полностью восстановлено заново». Средства на эту реконструкцию шли из российского и республиканского бюджетов. Открытие зала – лишь часть большого проекта по реконструкции всей Круглой площади, которая официально называется площадью Ленина. Использовать зал Дворянского собрания будут для проведения исключительно важных событий. Слишком дорого обошелся ремонт зала для республиканских властей.

«Были уже такие попытки «заказать» зал, на вопрос «нельзя ли отметить какое-то торжество в этом зале?», мы сразу говорим – нельзя! – заявила министр культуры РК Галина Брун. – Частное лицо не сможет ни за какие деньги снять этот зал, чтобы отметить какое-то торжество».

Сейчас в этом зале проходят презентации, концерты, события, связанные с музейной деятельностью. Там же награждают особо отличившихся жителей республики.

Из двухнедельного плавания по Беломорско-Балтийскому каналу вернулись корабли, на борту которых было два творческих коллектива.

За эти четырнадцать дней фольклорный ансамбль «Руна» и ансамбль духовых инструментов «Морячка» путешествовали по ББК, которому в 2003 году исполнилось 70 лет. Всю команду столь необычного круиза ждали и встречали на берегу с нетерпением. Путешественникам было, о чем рассказать. Ребята посетили Кижи, Соловки. По пути творческие коллективы выступали в небольших поселках и деревнях, что стало большим праздником для местных жителей. «Самое главное впечатление от этого рейса – это встреча с местным населением, - сказал Анатолий Никитин, капитан и директор КРДМЦ «Норд-Вест». – Очень было трогательно наблюдать, как взрослые, особенно бабушки, смотрели со слезами на глазах на выступление ребят». Организатором такого культурного похода выступила политическая партия «Единая Россия». На будущие год партийцы обещали провести нечто подобное.

Таким было 24 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.