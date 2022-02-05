Трудоемкую и дорогую реконструкцию провели на знаковом объекте Карелии

Петрозаводск, как хорошая хозяюшка, ровно 20 лет назад готовился к встрече своего трехсотлетия, которое широко отметили в 2003 году. А за год до этого планировали облагородить набережную Онежского озера. Построить новый корпус университета на Древлянке, отремонтировать здания на Круглой площади, Национальный театр, Музей ИЗО – много было объектов, которые в те годы обрели новый облик или новую начинку или и то, и другое. Строители тогда без работы не сидели.

Зал Дворянского собрания за свою долгую жизнь претерпел много изменений. Здания на Круглой площади строились вместе с Александровским заводом. Здесь когда-то располагались чертежные мастерские, школа. Когда губернатор с семьей переехал из Олонца в Петрозаводск, он стал жить в этом здании. Вначале, как утверждают реставраторы, это было очень скромное помещение. Поскольку и сам город жил скромно.

«В дальнейшем, в бытность свою губернским архитектором господин Тухтаров сделал проект реконструкции зала, где он заложил те принципы, которые мы сегодня пытаемся воспроизвести и сохранить. Это было достаточно парадное произведение. Вершина того, что предлагалось в городе»,

- пояснил Николай Куспак, архитектор-реставратор.

Сложность реконструкции губернаторского зала заключалась в том, что было необходимо воссоздать интерьеры середины 19 века. Чтобы восстановить изразцы каминов и печей, были приглашены питерские реставраторы. Необходимо было и воссоздать паркет по образцам того времени. Над диванной когда-то был купол, который тоже собирались восстановить. Кроме профессиональных реставраторов на объекте трудилась строительная компания «Век». И для них это была не совсем обычная работа.

«Мы с автором проекта очень тщательно относимся к сохранению старины, то есть вымеряем эти участки до сантиметра. Чтобы минимум нового. А максимум сохранить старого. Результаты работы не так быстро видны, как на новом строительстве. Много нового приходится узнавать, что-то читать, консультироваться», - рассказал о реконструкции Евгений Воскобойников, генеральный директор строительной компании «Век».

Кроме отделки задумано восстановить весь интерьер: мебель, люстру, картины. «В нижнем ярусе были портреты государей. В нише стоял бюст Петра Первого. Литьё нашего Александровского завода. Он сохранился. А с противоположной стороны был большой поясной портрет государя императора», - показывал на проекте Куспак. Архитектор обещал, что зал восстанет в подлинном величии и будет использоваться в тех же целях, что и полтора века назад. Если вы зайдете в Национальный музей сегодня, то убедитесь, что так и произошло.

«Предполагается этот зал использоваться и как объект музейного показа, и как зал для проведения очень серьезных мероприятий самого высокого уровня», - рассказывала Елена Зарина, тогдашний директор музея, который в те годы назывался Краеведческим.

Чтобы зал выглядел, как того требует высокое звание «губернаторский», потребовалось 25-30 миллионов по предварительным подсчетам. Если деньги будут поступать вовремя, зал откроет свои двери в июле 2002 года, уверяли строители.

В министерстве финансов Карелии были уверены, что пассажир-льготник ездит на общественном транспорте не чаще 19 раз в месяц. В администрации Петрозаводска, основываясь на данных Госкомстата, думают, что не меньше 50. А реальные цифры на практике было велено установить кондукторам. В те дни жители Петрозаводска, у которых были льготы на проезд, были удивлены. Денег за проезд с них в общественном транспорте по-прежнему не просили. А вот талончиками «обилечивали».

Троллейбусному управлению из департамента городского хозяйства поступило предписание посчитать всех льготников. Бюджетные склоки выплеснулись на ни в чем не повинных горожан. Заместитель начальника ТУ Виталий Соколов зачитал предписание, признав, что сам там с трудом разбирает некоторые формулировки, настолько бюрократически-запутанные они было. Только из-за того, что Минфин РК считал 19 поездок на льготника, а Госкомстат РФ предусмотрел аж 50, в мэрии и решили посчитать всех «по головам». Сначала посчитали отдельно ветеранов. Потом настанет черед инвалидов. Потом детей из многодетных семей. И так далее. До конца февраля обещали управиться со всеми категориями.

«Могу цифру сказать – 109 тысяч за три дня мы перевезли», - утверждал Соколов, глядя в уже собранные данные по льготникам.

Если учесть, что в Петрозаводске льготников категории «ветеран» 54 тысячи человек, получается, что в среднем в месяц они совершают чуть больше 20 поездок. Но это в среднем. Эти подсчеты могут и не дать общей картины, во всяком случае Виталий Соколов был настроен скептически: «Ехала женщина. И говорит – о, у меня уже семь билетов скопилось. То есть за один день она семь раз успела поездить». Впрочем, способ подсчета льготников получился не затратный. Для учета и контроля льготников использовали старые абонементные талоны. Страдали от излишней нагрузки только контролеры.

Но в ТУ не надеялись, что подсчеты приведут к росту благополучия предприятия: «Неет, мы с маршрутками и так выручку потеряли». Похоже, они уже смирились с тем, что всех льготников приходится возить им, и какова численность перевезенных в ТУ никого уже не волновало (монетизация льгот состоялась только в 2005 году). Дотации на возмещение расходов на льготников поступали в те годы с большими задержками. И не в полном объеме. И надежды на то, что ситуация с выплатами субсидий на льготников изменится, ни у кого не было.

Таким было 5 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.