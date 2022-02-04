Предприятие Карелии одело иностранцев в меха на 9 миллионов долларов

На международном пушном аукционе в Санкт-Петербурге ровно 20 лет назад крупнейшее племенное зверохозяйство Пряжинское выставило свою пушнину. И удачно ее реализовало. А ведь в 1996 году специалисты говорили о карельском звероводстве, как об умирающей отрасли экономики. И вот спустя пять лет все переменилось чудесным образом.

В советские годы звероводческие хозяйства страны продавали на пушных аукционах свою продукцию за рубеж ежегодно на полтора миллиарда долларов. Те времена специалисты по разведению пушного зверя вспоминали с ностальгией. За 10 лет реформ в отрасли изменилось все так, что она оказалась буквально на грани исчезновения.

«Много закрылось звероводческих хозяйств. Если мы раньше были по сути первой страной в мире по производству клеточной пушнины, и в целом первыми по поставкам пушнины на мировой рынок, то сегодня мы далеко ушли назад»,

- с болью признал Валерий Колоушкин, директор ЗАО «Пряжинское».

Карельские зверосовхозы, правда, не все, но сумели пережить лихие времена. В 2002 году крупнейшее звероводческое хозяйство республики из Пряжи вновь было в силах участвовать в международных пушных аукционах. Последний состоялся в Питере как раз в те дни. На нем наша Пряжа сумела реализовать мехов на 9 миллионов долларов.

«Покупатели приехали со всех стран мира. Выбирали то, что им нравится. Лоты представляли собой огромные партии», - рассказал Валерий Колоушкин. Наши меха оценили по достоинству. Покупатели, в основном иностранцы, активно торговались. На том аукционе наши звероводы не ставили перед собой задачу получить большую прибыль. Им было важно заявить о себе и сделать хороший задел на будущее: «У нас была партия небольшая. Где-то около полутора тысяч голубого песца. Это очень маленькая партия. Если мы вырастили 20 тысяч. Еще две тысячи лисицы. И на сегодня имеем норки на складе 40 тысяч. Надо реализовать».

Валерий Колоушкин имел огромный опыт участия в пушных аукционах. Продавать мех гораздо труднее, чем его выращивать, утверждал он. Можно сработать себе в убыток. А можно заработать огромные деньги. Он рассказал про случай, как однажды он «мариновал» свои меха около пяти месяцев, не давал в продажу, потому что его не устраивала цена. И дождался подходящего покупателя. Мех был продан в два раза дороже, чем планировали изначально. Племенное хозяйство ожидало апреля, когда пройдет следующий аукцион, и можно будет отвезти туда солидную партию пушнины. На складах томились шкурки примерно на 30 миллионов рублей.

Кто-то получает в подарок меховые шубы, а кто-то мечтает о ситцевой новой простыне. Медицинские учреждения в Петрозаводске тогда получили подарок – постельные принадлежности на сумму почти треть миллиона рублей. Для сравнения. В 2002 году городской больнице Скорой помощи было выделено из бюджета 7 тысяч рублей на приобретение комплектов постельного белья. Это была капля в море по сравнению с тем, сколько денег необходимо на самом деле на эти цели. Поэтому груз гуманитарной помощи, которую привезла в Петрозаводск депутат Госдумы РФ Валентина Пивненко, был весьма кстати. «Это матрасы односпальные. Это полутораспальные комплекты постельного белья. И теплые одеяла. Это все новое, производства России», - сказала депутат.

Груз стоил 300 тысяч рублей. Это была не первая партия помощи лечебным учреждениям республики, которую добывала Валентина Пивненко: «Это уже третий груз, который приходит в Карелию. Продукция распространялась среди бюджетных организаций. И в помощь многодетным семьям, нуждающимся».

Врачам больницы Валентина Николаевна рассказала о том, что груз из Москвы необходимо было забирать немедленно, а транспорта не было. Если бы не оперативная помощь генерального директора «Кареллеспрома» Виктора Маслякова, которому позвонила по дружбе Валентина Пивненко, медучреждения Петрозаводска могли бы остаться без подарка: «Он направил 20-тонную фуру туда, и все, что можно было загрузить, мы все загрузили и привезли. И развезли уже по учреждениям». Постельное белье поступило в БСМП, в два родильных дома, госпиталь для ветеранов. Виктор Масляков пошутил: «Вы только договаривайтесь. Берите все. А уж фуры мы пришлем. Упускать не будем то, что нам может для Карелии пригодится». Груз нашим больницам предоставил Московский центр помощи «Благовест».

Все СМИ писали в те дни о скандале, который разгорелся вокруг генерального директора АО «Карелстроймеханизация». На выходных у Николая Макарова случился инцидент на границе. О чем его пресс-служба тут же сообщила во все газеты и телекомпании республики. Поездка за границу для жителей Карелии в те годы уже перестала быть чем-то из ряда вон выходящим. В Финляндию тогда ездили многие на своих автомобилях, прямо как к себе домой. Поэтому неприятно было, если финские пограничники относились к таким россиянам с подозрением. 26 января на российско-финляндской границе «был задержан» Николай Макаров, который возвращался из служебной командировки домой на служебной «Ауди А6» 2001 года выпуска. По версии финской стороны, такие дорогие и красивые авто проверяются на предмет угона.

Вот и тогда немецкую красавицу отогнали в специальный бокс и досмотрели. Николай Макаров был возмущен тем, как пограничники это сделали: «Не дай бог вам попадать в такую историю!» Бдительные финские стражи границы потребовали отдать им ключи от автомобиля и удалиться из помещения, где осматривалась машина. Глава «Карелстроймеханизации» счел, что такие действия унижают его, как гражданина России. Он предпринял различные действия в свою защиту. Например – отправил письмо в министерство иностранных дел. «Там надеются, что через неделю-две какой-то ответ будет. Кроме министерства иностранных дел, дабы ускорить… если занесло этих ребят пограничников, я написал такое же заявление генерал-майору Коренькову. У них существуют погран-комиссарские встречи, на которых они те или иные конфликты обсуждают». Помимо этого, Николай Макаров собрал пресс-конференцию. Такая версия, что финские пограничники просто тщательно выполняют свою работу, похоже, даже не рассматривалась.

Таким было 4 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.