Выселяемый из отобранной квартиры петрозаводчанин обещал стрелять

Часто можно услышать истории о том, как честных граждан обманули при покупке квартиры. Правда, иногда поражает и правовая безграмотность наших соотечественников, впрочем, против аферистов иногда «нет приема». Бывает, что закон уже не в силах помочь обманутым гражданам. Ничего не остается, как выселять людей из квартиры, а если они сопротивляются, то к ним приходят приставы и представители прокуратуры. Как это случилось с несчастными героями репортажа, снятого ровно 20 лет назад.

Страшно было для семьи Бородулиных узнать, что жилье, в котором они жили с тремя детьми (двое из них — несовершеннолетние), им уже не принадлежит. Судебные исполнители пришли выселять их с подразделением физзащиты неслучайно. Глава семьи Бородулиных Юрий (тогдашний проректор Петрозаводского университета) угрожал, что начнет стрелять, если кто-то попытается взломать дверь. Через окно командир подразделения физзащиты кричал Юрию в ответ, что тоже применит оружие, если услышит выстрелы. Жуткая бытовая зарисовка.

Представители закона в данной ситуации всего лишь исполняли решение суда. Суд встал на сторону Акционерного общества «КарелСтройМеханизация», которое реконструировало этот дом, заключило договор с некоей фирмой «КарелАртШоу», собравшей деньги на строительство в этом здании квартир, то есть вошла в долевое участие, и ничего «КарелСтройМеханизации» не заплатила. А квартиры заселила.

Истерику женщины, которая не сможет привести домой своих детей, понять можно: «Крови жаждут прям! Вы ведь можете подождать месяц! Отсрочки нет свыше? А по-человечески нельзя, да, судебным приставам подождать?»

По решению суда все жильцы из этой квартиры были выписаны, включая детей. Тогда, видимо, законы это позволяли. Старая квартира Бородулиных была продана, а документы, которые показывала жена исполнителям, были недействительны:

-Мы бы не продавали ту квартиру, если бы знали, что тут все шито-крыто!

-Госпожа Бородулина, ваш супруг был в курсе всех дел. То, что вы говорите, совершенно не отвечает действительности. Ваш супруг все знал.

-Я не знала! Я за своих детей расписывалась. Расписывалась и верила вот этим бумагам. Как только состоялась комиссия, которая сказала — да, можно продать, мои дети не останутся без квартиры.

Не одни Бородулины тогда стали жертвами аферы «КарелАртШоу». Их сосед пенсионер Алексей Леонтьев тоже доверил деньги этой фирме: «По договору с этой фирмой я должен был заплатить 367 тысяч. После того, как я заплатил, я узнал, что квартира-то им не принадлежит! То есть документы я от них — техпаспорт и свидетельство о регистрации я не получил».

Тем временем прибывший на место прокурор Петрозаводка (а им был тогда Артур Парфенчиков) ничего утешительного выселяемым сказать не мог. Он вел с Юрием Бородулиным диалог через запертую дверь, и было заметно, что в этот момент исполнять свои обязанности ему в тягость, он сочувствовал людям:

-Все эти вопросы должен учитывать суд при вынесении решения. Я надеюсь, что он это делал, когда рассматривал ваше конкретное дело. Мы уже обязаны исполнять это решение, если не находим основания....

-Я прошу десять дней, вы понимаете? На десять дней отсрочку. Пускай Макаров (глава «КарелСтройМеханизации» — прим.ред.) приедет, ну сядем еще раз за стол переговоров. Это же не убьет никого! А сейчас мы шоу из этого устраиваем, - просил Юрий Бородулин.

Проблему за один день, понятно, так и не решили. Предстояли консультации с «КарелСтройМеханизацией». В этой истории оставалось много вопросов. Например: как эта организация позволила другой фирме занять свои квартиры? Куда денутся дети? Что можно предпринять против фирмы «КарелАртШоу», чтобы она вернула деньги людям? Так как подобных ситуаций и вопросов становилось в стране все больше, за прошедшие двадцать лет пришлось серьезно менять законодательство в области строительства и недвижимости.

В городском выставочном зале открылась персональная выставка Георгия Адамовича Стронка. Это событие было приурочено к 90-летию художника, которое он отметил 10 октября. 60 из своих 90 лет Георгий Стронк прожил в Карелии, став одним из основоположников изобразительного искусства нашего края. Его называют создателем карельской летописи, так как ему позировали многие известные люди Карелии — писатели, артисты, музыканты, художники. Георгий Стронк считался мастером женского портрета, они экспонировались на выставке рядом с лирическими пейзажами. Родился художник в 1910 году в Польше. С родителями перебрался на Украину после Гражданской войны. В Карелию он приехал в 1939 году после окончания Всероссийской Академии художеств в Ленинграде.

Всего на выставке было представлено около 150 произведений живописи и графики из личных коллекций автора и собраний музеев — ИЗО и Краеведческого. Временной диапазон на выставке охватил произведения с 1932-го года по 2000-ый. Юбиляр известен был не только как художник, но и как писатель-мемуарист. Книги, оформленные Стронком, были также представлены в экспозиции юбилейной выставки. Будучи летописцем родного края, Георгий Адамович не мог обойти вниманием «Калевалу», создав к эпосу серию своих иллюстраций. В 1949-м году он принимал участие во Всероссийском конкурсе и вскоре получил право оформить эту книгу. Последняя была издана на финском языке в 1956-м году и давно стала библиографической редкостью. Иллюстрации к ней можно было тогда увидеть на выставке юбиляра.

Таким было 8 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.