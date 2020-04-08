История семьи с детьми, которая осталась без жилья в Петрозаводске

Этот репортаж о том, как семейная пара три года скиталась по родственникам, чужих квартирам, вокзалам и подъездам, оставшись без жилья. Было это ровно 20 лет назад. Вообще в Петрозаводске было немало людей, которым приходилось облюбовать для жизни совершенно непредназначенную для проживания местность. Один из них стал даже известен на весь город, потому что выбрал вокзал, где его обихаживали добрые сотрудницы. Одна семья с ребенком, которому не было и года, ютилась на свалке — вопиющий случай. В 1996 году для контингента был открыт Дом ночного пребывания, и этим людям стало полегче.

Вот и герои этого репортажа Лена и Сергей, например, жили на чердаке одного из девятиэтажных домов на Кукковке. Здесь эти «безответственные квартиросъемщики» находились уже неделю. До это скитались другим местам. Ну а началось все в 1997 году, когда Лена захотела сменить свою двухкомнатную квартиру на Сортавальской на частный дом. Так как сама Лена на тот момент находилась в роддоме, за дело предложил взяться родственник — муж сестры. Именно он и посоветовал продать квартиру и купить на эти деньги дом. Его активность уже тогда Лену насторожила: «Квартира-то наша была, он обещал помочь нам. Мы на отказ ушли, ему это не понравилось. Он хотел, я так поняла, завладеть этой квартирой. И в конце концов он завладел ею».

По словам потерпевшей Лены, квартирный пируэт ее родственнику удался по двум причинам. Во-первых, угрозы ей и ее отчиму, ответственному квартиросъемщику, которому силой пытались уговорить оформить доверенность на чужое имя. Во-вторых, полное равнодушие государственных служб, оформителей сделки и правоохранительных органов. А также несовершенство законов. По идее при всем желании по российским законам выселить мать с ребенком с жилплощади просто невозможно. Но пострадавшая Лена ответила: «Я звонила в РГЦ «Недвижимость» из роддома, когда там с Кристиной была, со средней дочкой. Сказала — остановите сделку, приватизацию этой квартиры. У меня родился ребенок. А я сейчас в данный момент без прописки осталась. А они мне заявили, что «вы являетесь владельцем двухкомнатной квартиры Калинина, 29 кв.44. У нас на это есть справка». Я говорю — эта справка липовая, у меня паспорт на руках. Они меня и слушать не стали». Каким мистическим образом Лену и ее трех дочерей «прописали» в квартире по Калинина, которую она и в глаза не видела, для нее осталось тайной. Так же как и уничтожение ее прописки по улице Сортавальской в паспорте, который она отдала тому же родственнику, якобы для документов по продаже. В итоге родственник все же продал квартиру в 1997 году за 11,5 тысяч долларов. Но сам вскоре тоже стал «ответственным квартиросъемщиком» на 12 лет в другом казенном месте — в тюрьме строгого режима за распространение наркотиков.

Все три года безутешная Лена ходила по судам и инстанциям, доказывая, что все оформление купли-продажи ее квартиры — чистая фикция. Лена, как многодетная мать (ее дочки были устроены кто куда: старшая — у бабушки в Молдавии, средняя в больнице с гриппом, младшая в Доме малютки до теплых времен) обратилась в Союз по защите прав детей. Там у нее попросили материалы судебного дела, которые получить на руки мог только ответственный квартиросъемщик квартиры, то есть ее отчим: «Решения суда мне никто не даст. Только имеет право запросить отчим. А он умер 26 января, недавно». Вернуть квартиру Лена не надеялась, зато обращалась к городским властям с просьбой либо выделить ей комнату в общежитии, либо предоставить адвоката, который защитил бы ее интересы. Ну а пока она проживала на чердаке, осваивая жизнь бомжа и не боясь при этом суровой правды жизни: «Не страшно, нет. Хотя и говорили: тут недавно девочку повесили или что-то, в следующем подъезде. Но не страшно. А что делать?»

В школе №28 российская лига кинологов весной 2000 года провела выставку собак. Но на сей раз участия в конкурсе была удостоена только одна порода — пудель. Если вы хотите покоя в доме, никогда не заводите в нем пуделя. Темперамент этого создания просто не имеет границ. И можно себе представить, во что превратился зал школы №28, где собралось 25 шустрых участников, у которых что ни день — то праздник жизни. Пудель-шоу проходило в два этапа. Первый — показательный парад-алле, в ходе которого пудельки цирковым шагом гуляли друг за другом, демонстрируя окрас, прическу, стрижку. На выставку собрались лучшие, пушистые, холеные претенденты, а выставочную «кучерявую» жизнь им устроили их хозяева и Российская лига кинологов. Второй этап — судейство. Его вершила судья-профессионал из Санкт-Петербурга.

Более детальный осмотр сразу выявил победителя. Им стал уроженец города Петрозаводска пудель по имени Зигфрид. Главного эксперта он покорил не только правильностью своих собачьих черт, присущих своей породе, но и супер-ухоженным видом, в сочетании с милейшим характером. В итоге все участники выставки, в том числе и двуногие, решили, что пудель — этот тоже человек. Потому как ни одна собака больше не требует такого неусыпного внимания к своему внешнему виду. Следующую выставку с участием пуделей, поголовье которых увеличивалось в городе, так как эта порода пользовалась невероятной популярностью, обещали повторить уже в следующем году. Поэтому пудельков по-прежнему ожидала предвыставочная суета, стрижки, прически и прочие тихие собачьи радости.

Таким было 8 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.

Фото: bankstoday.net