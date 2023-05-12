Книга карельского автора послужила материалом для шоу в Петрозаводске

К 300-летию Петрозаводска готовилось множество подарков от государства, от предприятий. Также подарок для жителей Карелии готовили и в театре.

Хореограф Виола Мальми взялась за новый музыкально-сценический проект по книге карельского ученого и писателя Александра Линевского «Листы каменной книги». 17 и 18 июня зрители увидели этот спектакль на сцене театра. А затем создатели планировали показать его для всех – прямо под открытым небом.

«Листы каменной книги» – это был совместный проект труппы Русского драматического театра и фольклорного коллектива «Карельская горница». И, как всегда, Виоле Мальми было тесно находиться в рамках одной сценической площадки: «Первый раз так актеры будут работать. Я понимаю, какая это для них неожиданность. Я со своими ребятами много работала открытой площадке, а они в первый раз. Для них много новых вещей будет. Но я уверена, что они справятся. Актеры обязаны это делать, могут».

История, рассказанная Александром Линевским, была представлена, как фольклорно-этническое шоу с ритуальными плясками у костра, с изображением тотемных животных (книга посвящена петроглифам). Кстати, думали также и о том, чтобы показать спектакль не только у нас в Карелии, но и повезти его на гастроли в Финляндию. Авторы не скрывали, что это своеобразная реклама петроглифов. Таким образом можно было еще раз привлечь внимание к одному из самых необычных памятников культуры и истории, которые сохранились у нас в Карелии.

«Шел разговор – это для детей или для кого? А для кого петроглифы? Для детей? Они для всех нас. Я думаю, что этот спектакль будет интересен, как детям, молодежи, так и взрослым»,

- была убеждена Виола Мальми.

А студенты из Йоэнсуу, будущие преподаватели хореографии, у карельских специалистов весной 2003 года учились пластике. Группа студентов из училища Финляндии приезжала в столицу Карелии уже не в первый раз. Подружились они с петрозаводскими хореографами самым современным на тот момент способом.

«Они нашли нас через интернет года полтора назад, связались с нами. Потом приехали к нам в Петрозаводск. Мы показали то, что мы делаем с хореографом Еленой Жук. Им понравилось. Они приехали еще раз»,

- рассказала Елена Кузина, режиссер школы творческого развития «Ключ».

В этой школе будущие руководители финских танцевальных коллективов учились пластике, языку танца. Петрозаводские педагоги и финские студенты остались друг другом довольны. Финны говорили, что они у нас заряжались особой энергетикой. Преподаватель из Йоэнсуу Яри Картунен сказал: «Очень интересно. Мы нашли много новых знаний и умений. Мы были не только в школе «Ключ», но и в Педагогическом колледже. Встречались с ансамблем «Маюри». Это дает много энергии и сил».

Финские студенты признались, что техника преподавания танца у нас и у них довольно ощутимо различается.

«Ваши педагоги требуют развивать язык тела, - сказала Катрина Гетома. – И сами педагоги являются здесь лидерами». Студенты обещали, что это не последняя их поездка в Петрозаводск.

Таким было 12 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.