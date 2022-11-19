Петрозаводские актеры сыграли спектакль в баре, пока зрители выпивали

Петрозаводскую публику ожидала необычная премьера. Ее создатели уверяли, что это будет нечто особенное и до сих пор никем не виданное. И хотя сюжет предстоящего спектакля знал любой школьник, столь оригинального прочтения классики, вероятнее всего, действительно пока в столице Карелии не было.

Центр культурных инициатив, художник Сергей Терентьев и режиссер Елена Кузина предложили зрителю спектакль по маленькой трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери». Это будет не традиционная сценическая постановка пьесы, предупредили авторы. А в большей степени – перформанс, то есть действо на стыке современного изобразительного искусства, театра, поэзии, видео и музыки. Художественный руководитель центра «Vыход» Сергей Терентьев так и сказал: «Мой центр готов к самым странным проектам, происходящих на стыке всевозможных культурных традиций и идей. Лена у нас появилась с идеей – я хочу сделать спектакль. С этого все и началось».

«Именно он предложил вот это странное решение – поминки. А дальше все сложилось само, - подхватила режиссер Елена Кузина. – Мы придумали, как это будет с видео. И то, что будет сейчас, это абсолютно другой, новый для меня опыт».

По замыслу авторов, зрители должны были принять участие в этом мистическом спектакле под названием «Поминальный ужин по Вольфгангу Амадею Моцарту». Предполагалось, что зрителям предложат закуски и вино, что они «пройдут» по траурному пути от Венского собора Святого Михаэля до кладбища, где был погребен композитор, и услышат музыку, не только Моцарта, кстати.

«Живая музыка, это довольно странное сочетание, классический струнный квартет консерватории, великолепные профессиональные музыканты, с которыми мне доставляет большое удовольствие работать, и фольклорная группа. Надеюсь, такой странный тандем даст возможность как можно точнее выразить мысль этого перформанса», - сообщила Елена. Пушкинский текст был взят за основу этого перформанса, но будет состоять лишь из одного монолога Сальери, уточнила режиссер. За поминальным столом роль Сальери на русском языке сыграл артист из труппы Русского драматического театра Николай Королев. Авторы спектакля уверяли, что затем будет еще и немецкая версия постановки. Но всех тайн авторы не раскрыли. В частности, и то, каким образом в постановке будет представлен сам Моцарт. «Поминальный ужин» был назначен на 5 декабря в баре «373». Именно в ночь на 5 декабря в 1791 году в Вене скончался великий композитор.

19 ноября 1942 года артподготовкой из 15 тысяч орудий и минометов началась легендарная Сталинградская операция. Через три месяца она закончилась полным разгромом двух немецких, двух румынских и одной итальянской армий. Дату начала Сталинградской операции отмечают в России, как День ракетных войск и артиллерии. Часть, расположенная в местечке Томицы под Петрозаводском, имела к артиллерии самое непосредственное отношение.

Вообще-то, День ракетных войск и артиллерии положено было отмечать в третье воскресенье ноября. Но в Томицах помнили, что на самом деле их профессиональный праздник приурочен к началу Сталинградской операции. 19 ноября 1942 года началось наступление советской армии на Волге, которое закончилось разгромом 330 тысячной немецкой группировки. Этой битве в 2002 году исполнилось 60 лет. Столько же лет исполнилось артиллерийской части, расквартированной в Томицах.

«4 апреля этого года мы праздновали 60 лет нашей войсковой части. Которая после разгрома врага под Берлином была передислоцирована под Петрозаводск. И здесь находится она с 1946 года»,

- рассказал Сергей Барабаш, заместитель командира части.

Это была не совсем обычная артиллерийская часть. Здесь не стреляли, а в основном ремонтировали и хранили боевую технику Ленинградского военного округа. На территории части тогда стояли в ожидании отправки к месту службы законсервированные артиллерийские орудия и системы залпового огня различных модификаций. В цехах приводили в порядок оптику, системы наведения и другие части пушек и самоходных установок.

На территории части постоянно проживало более двухсот человек – офицеры, контрактники, срочники и гражданские. Военные и гражданские профессионалы занимались ремонтом и обслуживанием техники. Рядовые и сержанты, проходившие срочные службу (их в части было немного) занимались в основном охраной и поддержанием порядка в военном городке. В клубе части в тот день собрались ветераны-артиллеристы, офицеры, солдаты, их гражданские коллеги. С профессиональным праздником всех поздравили военный комиссар республики и командиры части.

История Петрозаводска тесно связана с работой старейших предприятий. В числе них и молочный комбинат. Помимо официальных наград продукция комбината заслужила настоящее народное признание. Журналисты в 2002 году сняли репортаж, где рассказали историю предприятия, которое сегодня носит название «Славмо».

А начинало оно свою работу в 1956 году. Тогда на производстве было занято около двухсот человек. Оператор цельномолочного цеха Хельми Леппенен вспоминала: «Мы работали на улице Кирова, это старый молокозавод. Работа, конечно, была, по сравнению с теперешней, тяжелей намного. Я работала тогда в аппаратном цехе, обеспечивала розлив молочной продукции».

Уже в те времена завод баловал петрозаводчан ряженкой, топленым молоком, кефиром и другими молочными изысками. Правда, производство многих из них за сорок лет до этого осуществлялось вручную. Люди работали по скользящему графику в три смены. И далеко не все выдерживали такой темп.

«Очень тяжелая работа, и я даже не думала, что задержусь тут на всю оставшуюся жизнь. Но вот уж так приработались», - призналась Хельми Леппенен. Руководство предприятия уделяло внимание обучению сотрудников, повышению их квалификации. Поэтому результату их труда всегда можно было доверять.

Комбинат стремительно развивался. Чему способствовал переезд в 1983 году в новый корпус на улицу Антонова, на Ключевую. В 2002 за сутки уже перерабатывалось до ста тонн молока. И выпускалось более 50 наименований молочных продуктов. Свой широкий ассортимент комбинат обновлял и пополнял постоянно. Гордостью «Славмо» было импортное оборудование фирм «ТетраПак» и «ЭлоПак». Продукция стала выглядеть современно и всегда выделялась яркой упаковкой на магазинных витринах, не говоря уже о качестве и вкусе. Поэтому и пользовалась спросом у покупателей.

Таким было 19 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.