Как рассуждали о призыве в армию 20 лет назад в Карелии

С 1 октября, как практически во всякий год, ровно двадцать лет назад, начался осенний призыв, который длился до 31 декабря. В России той осенью планировали призвать на двести тысяч новобранцев меньше, чем в предыдущий призыв.

Той осенью военкомат Карелии планировал призвать примерно 1200 новобранцев. Военный комиссар республики Александр Ионов утверждал, что последние года полтора проблему для призывной комиссии представляют не те, кто пытается, как говорят, «закосить» от призыва, то есть избежать службы в армии, а ребята, чье физическое и психическое здоровье не позволяло служить в рядах Вооруженных сил и иметь дело с оружием. Приходилось отказывать в призыве и самим ребятам и их настойчивым родителям. Те же, у кого отменное здоровье, рвались в элитные войска: морскую пехоту, воздушно-десантные, в спецназ, где конкурс был аж 8 человек на место.

Вообще, осень, по мнению военного комиссара, благоприятнее для призыва, нежели весна, когда ребята готовятся к поступлению в учебные заведения.

«В апреле еще некого призывать, а в июне уже некого призывать»,

- пошутил Александр Ионов.

Об альтернативной службе речи не велось. Закон должен был вступить в силу в 2004 году. Относительно участия в работе призывной комиссии Молодежного правозащитного союза Карелии, который в те годы активно отстаивал права призывников на альтернативную службу, комиссар Ионов высказал свою весьма жесткую позицию: «Война против России ведется сейчас. И она ведется не только боевыми средствами. Но в том числе информационными средствами. Если сейчас стоимость жизни солдата в Чечне оценивается в сто долларов, жизни офицеров в триста долларов, бронетранспортер – в пятьсот долларов, танк – тысяча долларов (это поставлено на коммерческую основу), то же самое что касается некоторых общественных организаций – каждую их публикацию антиармейского настроения, антиармейской направленности тоже оплачивается. В валюте».

Состав призывных комиссий определяли главы местного самоуправления и республиканских органов власти – то есть Глава РК.

На планерке в мэрии руководство города сообщило, что с 10 октября снова вырастут тарифы на квартплату. На этот раз на 30%. А с нового года поднять тарифы намеревалось «Карелэнерго».

Впрочем, были и хорошие новости. В Петрозаводске не осталось ни одного дома, отключенного от газоснабжения. Еще один газовый кризис миновал. Что касается тепла, то по крайней мере в квартиры горожан его дали. Впрочем, не во все. «Практически все муниципальное жилье включено. Остались только те, где течи, розливы. Обычная обстановка. На одном из домов вентиля украли. То есть семь домов осталось», - перечислял Владимир Корягин, начальник МУП «Тепловые сети».

Жить в теплых квартирах удовольствие дорогое. Люди не зря опасались, что вскоре и вовсе станет некоторым не по карману. «В связи с тем, что с 1 октября «Карелэнерго» повысило тариф за тепло, мы были вынуждены в целях недопущения ограничений и возможных отключений тепла, с 10 октября для населения уже пересчитать тариф», - докладывал Сергей Костин, председатель городского комитета по вопросам ЖКХ. По его словам, после этого повышения квартплата вырастет на 30%. Тут же на планерке Виктор Масляков посчитал: владельцы 3-комнатной квартиры будут платить примерно на 300 рублей больше.

После этого повышения граждане уже могли начинать готовиться к следующему. «Сегодня мы слышим от «Карелэнерго» в прессе о том, что с 1 января тариф будет более 400 рублей, когда они обратятся в Региональную энергетическую комиссию. Предлагается ими такой тариф, мол, будьте спокойны, мы предъявим». Вслед за тарифами на электроэнергию не исключено, что еще раз могли подняться цены на все остальные коммунальные услуги. Подобный печальный опыт у нас уже был.

Таким было 11 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.