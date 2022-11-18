Министры Карелии охотно предъявили аудитории свои чистые руки

Герой этого репортажа, который снимала ровно 20 лет назад съемочная группа телеканала «Ника Плюс», заслуженная учительница Карелии Клавдия Павловна Царева. С ней с благодарностью встречались ее бывшие первоклассники. На этот раз встреча с учениками спустя 44 года состоялась в бывшем здании 22-й школы.

Сильно повзрослевшие ученики Клавдии Павловны пришли к ней в класс с символическими колокольчиками, звавшими на урок. Как и в школьные годы они входили в класс и предъявляли ладошки на досмотр – чистые ли. Так начался урок с 1 «в» классе 44 года спустя. Людмила Смирнова в 2002 году заведовала первой женской консультацией. Именно ей доверили проверять чистоту ладошек. Она и в школьные годы никогда не сомневалась в важности гигиены. «Первый «в» класс к занятиям сегодня готов! Санитар говорит, что у всех ручки чистые, ноготки подстрижены» - торжественно объявил еще один ученик, Валерий Шлямин, который в 2002 году был министром экономического развития республики.

Как призналась Клавдия Павловна, она никогда не сомневалась, что ученики ее любимого первого «в» класса станут большими людьми, и будут занимать высокие руководящие посты. Маленького Анатолия Кармазина когда-то было едва видно из-за парты. В 2002 году он работал заместителем министра образования РК. Но в школе он был круглым отличником, а все остальные норовили у него списать. Семилетний Валера Шлямин тоже не отличался высоким ростом. Но в классе не было более способного к математике. Как утверждала Клавдия Петровна, уже тогда в нем можно было разглядеть будущего экономиста.

«Работала, как говорится, от души. Отдавала все, что могла. Старалась все сделать, не считаясь ни со временем, ни со своим сыном. Сложно было. Один выходной. И тот – то на культпоход, то туда, то сюда. То родительские собрания, то куда-то с ребятами. В общем, вся жизнь была отдана детям»,

- вспоминала Клавдия Царева.

Школа №22 уже давно находилась в другом здании. А в их бывшем кабинете разместилась мастерская факультета технологии и предпринимательства КГПУ. В первом «в» у Клавдии Павловны учеников было сорок человек. Всем было интересно зайти в родные стены. Как уверял Анатолий Кармазин, таких густонаселенных классов в двухтысячные годы уже не было. Максимум набирали 25 человек. Бывшие одноклассники помнили все до мелочей, делились воспоминаниями на встрече – кто с кем сидел за партой, кто в кого был влюблен. Помнили и уроки своей первой учительницы.

Министрам, которые выучились в свое время у Клавдии Павловны Царевой, ежедневно приходилось решать множество серьезных проблем. В том числе вопрос о том, что любимая первая учительница и ее коллеги не замерзли зимой в своих квартирах.

В правительство Карелии постоянно поступали жалобы петрозаводчан на холод в квартирах. Накануне мэр Петрозаводска Виктор Масляков сам подал в прокуратуру жалобу и требование призвать к ответу руководителей «Карелэнерго». Первому вице-премьеру правительства Карелии Павлу Чернову ничего не оставалось, как поручить председателю Региональной энергетической комиссии Юрию Ахтарину разрешить конфликт между администрацией столицы республики и монополистом, отвечающим за тепло в домах: «Сегодня-завтра должно быть четко определено с руководством города, когда будет настоящее тепло. И в чем причина. Непонятно: то ли они с «Карелэнерго» друг на друга… перекладывают. Причины находят. Вам даю день, завтра должна быть ясность. А самое главное – снять жалобы! Чтобы было нормальное тепло».

Подводя итоги поступления налогов в бюджет, министр финансов РК Александр Колесов похвалил Петрозаводск за своевременную выплату заработной платы бюджетникам. В отличие от Медвежьегорского района, где просроченная задолженность была больше, чем во всех районах республики. Заместитель министра образования Алексей Беляев рассказал, как идет модернизация образовательных учреждений. Карелия, по его словам, уже в скором времени достигнет общероссийской нормы, когда на каждые восемьдесят учеников будет один компьютер. На тот момент их уже было 817 в 88 школах.

«До конца 2002 года будут поставлены комплекты спутникового оборудования в 60 сельских школ без вложений из республиканского бюджета. Мы добились, что нам это все будет поставлено за счет федерального бюджета, включая установку. То есть удаленные школы получат современный спутниковый доступ к интернету», - обещал Алексей Беляев.

Таким было 18 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.