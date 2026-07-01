Аферисты специально заставляют жертву тревожиться

В МВД рассказали о двухэтапных схемах телефонного обмана

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Мошенники все чаще используют двухэтапные схемы телефонного обмана, пишет «Газета.ru» со ссылкой на данные управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Сообщается, что на первом этапе злоумышленники создают у потенциальной жертвы чувство тревоги. Как правило, ему поступает звонок под бытовым предлогом: запись к врачу, замена ключей от домофона, доставка письма, проверка счетчиков. Во время разговора собеседник просит назвать код из СМС.

Цель такого звонка — заставить человека запомнить факт передачи кода незнакомцу и вызвать беспокойство из-за возможных последствий.

На следующем этапе жертве снова звонят. В этот раз мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов или службы безопасности, которые утверждают, что предыдущий звонок был совершен аферистами, а персональные данные или сбережения человека якобы уже находятся под угрозой. Для убедительности жертве напоминают тот самый код из СМС.

МВД отметили, что таким образом злоумышленники создают у человека ощущение достоверности происходящего. Осознав, что собеседник знает детали первого разговора, жертва начинает доверять дальнейшим инструкциям.

Правоохранители подчеркнули, что первый звонок служит психологической подготовкой к основному этапу мошенничества.