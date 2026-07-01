Нейросеть перебила главу Сбербанка на финансовом форуме

Об инциденте с голосовым помощником, который обратился к финансисту на форуме, рассказало издание «78 | Новости Петербурга».
ИИ-ассистент неожиданно предложил помощь главе Сбербанка Герману Грефу, выступавшему на финансовом конгрессе Банка России в Петербурге.
«Добрый день, чем я могу помочь?»
- внезапно спросила нейросеть, перебив банкира.
В этот момент глава Сбербанка обсуждал методы анализа производительности труда в разных секторах экономики. После упоминания о получении интересных данных, активировался голосовой ассистент.
«Видите, как - искусственный интеллект не дремлет», - пошутил Греф.