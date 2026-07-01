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2 июля 2026
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Общество

Нейросеть перебила главу Сбербанка на финансовом форуме

ИИ неожиданно прервал речь Грефа во время выступления
ии
Фото: Скриншот видео 78 | Новости Петербурга в MAX

Об инциденте с голосовым помощником, который обратился к финансисту на форуме, рассказало издание «78 | Новости Петербурга».

ИИ-ассистент неожиданно предложил помощь главе Сбербанка Герману Грефу, выступавшему на финансовом конгрессе Банка России в Петербурге.

«Добрый день, чем я могу помочь?» 

- внезапно спросила нейросеть, перебив банкира.

В этот момент глава Сбербанка обсуждал методы анализа производительности труда в разных секторах экономики. После упоминания о получении интересных данных, активировался голосовой ассистент.

«Видите, как - искусственный интеллект не дремлет», - пошутил Греф.

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