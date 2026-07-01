Библиотека в Матросах получила подарки

Матросская библиотека пополнилась благодаря проекту «Время думать - время выбирать»

Фото: сообщество «Администрация Матросского сельского поселения»

Библиотека в поселке Матросы получила пополнение материальной базы. Новые поступления, включающие современный принтер, канцелярские принадлежности, разнообразные материалы для творчества и другие полезные ресурсы, обещают сделать досуг читателей еще более насыщенным и интересным. Администрация Матросского сельского поселения выражает уверенность, что эти приобретения придутся по душе всем посетителям библиотеки и позволят проводить мероприятия на новом уровне.

Проект «Время думать - время выбирать» ставил важные задачи: разъяснить механизмы проведения выборов, подчеркнуть значимость активной гражданской позиции и повысить осведомленность населения об избирательном праве. Реализация проекта способствовала вовлечению жителей в избирательный процесс и формированию ответственного отношения к своему гражданскому долгу.

Администрация Матросского сельского поселения выражает искреннюю благодарность всем, кто оказал поддержку и содействие в осуществлении этого значимого проекта.

«Без вашей помощи и неравнодушия мы бы не смогли достичь таких замечательных результатов!»

– подчеркивают представители администрации, обращаясь к активистам и всем неравнодушным гражданам.