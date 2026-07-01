Жителям Петрозаводска показали работу собаки-проводника для незрячих

Инвалиды по зрению все еще сталкиваются с тем, что их могут не пустить в автобус, кафе или метро вместе с такой собакой

Фото: «Петрозаводск говорит»

Сегодня, 1 июля, в Петрозаводск приехали специалисты и руководители Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых. Эта школа готовит собак для людей с нарушениями зрения по всей стране. Подготовка собаки-поводыря занимает до полутора лет. И выбраковка щенков, которые могли бы стать потенциальными помощниками незрячих, очень высокая — до 40 процентов.

Image

«В среднем в год мы готовим 66 собак-поводырей. И, конечно, всем, кто стоит в очереди, не хватает. Сейчас в нашей школе порядка 200 человек стоят в очереди за таким помощником. И мы готовы выпускать больше поводырей, у нас есть на это ресурсы. Но, к сожалению, сейчас в связи с экономической ситуацией у нас срезано финансирование, поэтому, видимо, собак подготовить сможем еще меньше. Но мы надеемся на получение субсидий, потому что наша школа — это уникальное предприятие в России. Мы готовим, обучаем собаку, затем мы приглашаем будущего владельца, и он живет у нас в настоящей квартире две недели и познает жизнь с собакой, привыкает, знакомится, тоже обучается»,

— рассказала сайту «Петрозаводск говорит» Ирина Миронова, заместитель гендиректора Российской школы подготовки собак-проводников ВОС.

Image

Во дворе Петровского дворца в центре карельской столицы два воспитанника школы показали свои умения: они поднимают упавшие предметы, в том числе трость, которой пользуются незрячие; они знают команды, не лают, не реагируют на шум и на чужих людей, не берут даже самые вкусные лакомства из рук прохожих. Они умеют очень много, и поэтому владелец такого помощника чувствует себя более уверенным в перемещении по городу.

«Я стою в очереди уже больше года за такой собакой. Очень жду. У меня уже был поводырь, наша Кора прожила с нами 10 лет. Я объездил с ней много городов, с ней я уверенно себя чувствую везде. Мне не хватает и помощника, и друга, в нашей семье очень любят собак»,

— рассказал Виктор Панков, инвалид по зрению.

По словам специалистов, проводников готовят из 4 пород собак: лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, немецкая овчарка, восточноевропейская овчарка. Лабрадоров выбирают чаще, у них менее грозный вид, но есть и те, кто хочет проводника именно овчарку.

Image

Отметим, что незрячие люди нередко сталкиваются с тем, что их не пускают в метро, автобусы, кафе и поликлиники вместе с собакой-проводником. На этих помощниках нет намордников. Ирина Миронова напомнила, что поводырь имеет право находиться везде вместе со своим владельцем — человеком с нарушением зрения.

Напомним, мы рассказывали историю, когда незрячую петрозаводчанку не пустили в санаторий с собакой-поводырем.