«КСМ» показала видео строительства дома под расселение в Петрозаводске

Ввод дома на улице Белинского в эксплуатацию запланирован на 4 квартал текущего года

Фото: "КСМ"

Новый девятиэтажный дом строится в рамках программы расселения из аварийного жилья и располагается по улице Белинского в Петрозаводске. В доме 251 квартира, в каждой предусмотрен балкон, общая площадь – около 18 тыс. кв.м.

На площадку строители зашли в сентябре 2025 года, а в июне текущего года монтаж коробки дома был завершён. Этот этап работ в формате таймлапса запечатлён на видео.

Remote video URL

В настоящий момент на объекте ведутся работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей, внутренние отделочные работы, монтаж оконных блоков и отделка фасада.