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1 июля 2026
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Общество

«КСМ» показала видео строительства дома под расселение в Петрозаводске

Ввод дома на улице Белинского в эксплуатацию запланирован на 4 квартал текущего года
Дом под расселение
Фото: "КСМ"

Новый девятиэтажный дом строится в рамках программы расселения из аварийного жилья и располагается по улице Белинского в Петрозаводске. В доме 251 квартира, в каждой предусмотрен балкон, общая площадь – около 18 тыс. кв.м. 

На площадку строители зашли в сентябре 2025 года, а в июне текущего года монтаж коробки дома был завершён. Этот этап работ в формате таймлапса запечатлён на видео. 

В настоящий момент на объекте ведутся работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей, внутренние отделочные работы, монтаж оконных блоков и отделка фасада.

 

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