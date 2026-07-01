«КСМ» показала видео строительства дома под расселение в Петрозаводске

Новый девятиэтажный дом строится в рамках программы расселения из аварийного жилья и располагается по улице Белинского в Петрозаводске. В доме 251 квартира, в каждой предусмотрен балкон, общая площадь – около 18 тыс. кв.м.
На площадку строители зашли в сентябре 2025 года, а в июне текущего года монтаж коробки дома был завершён. Этот этап работ в формате таймлапса запечатлён на видео.
В настоящий момент на объекте ведутся работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей, внутренние отделочные работы, монтаж оконных блоков и отделка фасада.