Две семьи из Карелии вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

Финал конкурса Президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдет с 5 по 8 июля в Мастерской управления «Сенеж»

Фото: Пресс-служба конкурса "Это у нас семейное"

В финале конкурса «Это у нас семейное» примут участие 330 семейных команд из 85 регионов России – это более двух тысяч человек от 5 до 86 лет, в их числе две семьи из Республики Карелия. Участники поборются за 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Победители будут известны в День семьи, любви и верности.

Семьи, ставшие финалистами самого массового проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей», соберутся на одной площадке: 300 команд были определены по итогам окружных полуфиналов, а еще 30 – по итогам выполнения дополнительных заданий, которые участники, прошедшие в полуфиналы, выполняли онлайн с ноября 2025 по май 2026 года.

Целый год семьи по всей стране выполняли задания, узнавали друг друга заново, искали общие увлечения и все ближе знакомились с историей своего рода. Совсем скоро в Москве пройдет финал конкурса «Это у нас семейное». Но для нас это не столько соревнование, сколько большой, теплый, по-настоящему семейный праздник. Участники – уникальные люди. Среди них – профессиональные династии: педагоги, железнодорожники, военнослужащие, строители, энергетики, лыжники, врачи. Есть многодетные семьи, где воспитывают родных и приемных детей, – в одной из команд их больше 30. А есть семьи, где старшее поколение хранит верность друг другу уже больше полувека. За каждой семьей – своя история,

– рассказал генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

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Республику Карелия в финале конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» представит семья Тимофеевых, Горовых и семья Токаревых. Всего от региона участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное» стали 873 семьи, это 2 923 человека.

Торжественная церемония открытия состоится 5 июля и будет посвящена Году единства народов России. Участников ждут парад-шествие и хоровод в ярких национальных костюмах, а также фестиваль «Гастрономическая Россия», где будут представлены блюда разных народов страны.

8 июля, в День семьи, любви и верности состоится заседание Наблюдательного совета проекта и торжественная церемония награждения в Зеленом театре ВДНХ. 60 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно смогут потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 330 семей-финалистов отправятся в семейные путешествия.

Конкурс «Это у нас семейное» – часть национального проекта «Семья».