Мемориалы Костомукшского округа находятся под шефством предприятий

Куратор округа Лариса Подсадник посетила мемориальные комплексы и поблагодарила организации, которые помогают сохранять память о героях Великой Отечественной войны

Фото: «Республика» / Илья Лапухин

Во время рабочей поездки в Костомукшский округ куратор КМО Лариса Подсадник посетила мемориал воинам и партизанам, павшим в годы Великой Отечественной войны, а также мемориальный комплекс «Ахвенъярвские камни».

Все воинские мемориалы округа находятся под шефством предприятий, учреждений и общественных организаций. Так, мемориал воинам и партизанам поддерживают сотрудники Росгвардии и школы № 1 Костомукши, а мемориальный комплекс «Ахвенъярвские камни» — комбинат «Карельский окатыш».

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В прошлом году мемориальный комплекс был реконструирован. Сегодня сотрудники комбината регулярно приезжают сюда, ухаживают за территорией и принимают участие в памятных мероприятиях. Здесь проходят митинги, посвященные Дню Победы и Дню памяти жертв фашизма, в которых участвуют жители округа, пограничники, представители епархии, школьники и кадеты.

Очень важно, что не только сохраняются и реконструируются мемориальные комплексы, но и проводятся мероприятия со школьниками. Это память, это патриотизм не на словах, а на деле. Я благодарю всех жителей Костомукши, предприятия и организации за такое правильное отношение к этим местам. По-другому и быть не может,

— сказала Лариса Подсадник.

Она отметила, что именно постоянное внимание со стороны шефствующих организаций позволяет поддерживать памятные места в достойном состоянии.

Мемориальные комплексы находятся в полном порядке. Все места ухожены, посещаемы, здесь проходят мероприятия. Видно, что преемственность, любовь и уважение сохраняются и будут сохраняться. Это важно, потому что это память народа и это наш долг перед павшими,

— сказала Лариса Подсадник.

Мемориальный комплекс «Ахвенъярвские камни» расположен на месте реальных боев, где погибли партизаны. Сегодня останки бойцов уже перенесены, однако сам мемориал бережно сохраняется как место памяти о событиях Великой Отечественной войны.