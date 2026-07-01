В Карелии впервые отмечают День ветеранов боевых действий

Глава республики Артур Парфенчиков принял участие в церемонии возложения цветов у памятника «Защитник Отечества» в Петрозаводске

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

1 июля в Карелии официально отмечают новую памятную дату – День ветеранов боевых действий. У памятника «Защитник Отечества» состоялась церемония возложения цветов. В ней приняли участие ветераны, жители и гости города.

К присутствующим обратился Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Сегодня мы впервые официально отмечаем памятную дату – День ветеранов боевых действий. Этот день объединяет людей, которые в разные годы защищали интересы нашей страны. Мы чтим боевые подвиги ветеранов. Их опыт и мужество остаются важнейшим ориентиром для молодого поколения, формируют характер, воспитывают достойных граждан страны,

– сказал Артур Парфенчиков.

Депутат Государственной Думы Валентина Пивненко подчеркнула значение новой памятной даты для жителей Карелии.

Сегодня мы чтим память бойцов, защищавших Родину и говорим слова поддержки родственникам, чьи родные сейчас сражаются на поле боя в зоне специальной военной операции,

– сказала Валентина Пивненко.

В память о военнослужащих, погибших в боях за свободу Отечества была объявлена минута молчания.

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Новую памятную дату в Карелии открыли церемонией освящения «Книги памяти», мемориального знака в парке «Лес Победы» в Петрозаводске. «Книгу памяти» установили по итогам конкурса в 2025 году на средства Гранта Главы Карелии, она стала символом летописи подвигов бойцов, защищавших Отечество в разные годы.

Чин освящения провел Председатель регионального отделения ассоциации ветеранов специальной военной операции, протоиерей отец Леонид. В церемонии приняли участие Глава республики Артур Парфенчиков, ветераны боевых действий, гости и жители Петрозаводска. После церемонии освящения «Книги памяти» отец Леонид провел молебен у храма «Церковь Илии Пророка» в память о жителях республики, защищавших Отечество.



