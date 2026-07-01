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1 июля 2026
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Общество

В Кондопоге пройдет IV детская олимпиада «Маленький Чемпион»

Спортивное семейное мероприятие состоится 5 июля (0+)
детская олимпиада
Фото: АНО «Центр организации мероприятий «Поколение Будущего»

5 июля 2026 года в Кондопоге на базе МОУ СОШ №7 (ул. Комсомольская, 27) состоится четвертая детская олимпиада «Маленький Чемпион». Мероприятие предназначено для семей с детьми в возрасте от 6 месяцев до 11 лет.

детская олимпиада

Программа соревнований включает пять дисциплин, распределенных по возрастным и физическим категориям:

  • «Марафон ползунков» — для детей 6–11 месяцев.
  • «Забег ходунков» — для детей от 10 месяцев до 2 лет 11 месяцев.
  • «Полоса препятствий» — для детей 3–7 лет (требуется сопровождение одного из родителей).
  • «Спортивная подГоТОвка» — выполнение нормативов ГТО для детей 6–11 лет.
  • «Особенный забег» — преодоление полосы препятствий для детей с ОВЗ в возрасте 6–11 лет в сопровождении взрослого.
забег

Отмечается, что дети в возрасте 10–11 месяцев могут быть заявлены сразу на две дистанции («Марафон ползунков» и «Забег ходунков»), если они умеют самостоятельно передвигаться ползком и бегом.

В рамках мероприятия также запланирован конкурс костюмов. Электронная регистрация для участия в конкурсе закроется 3 июля в 18:00.

отжимания

Организаторами выступают Детское спортивное движение «Маленький Чемпион» (АНО «Центр организации мероприятий «Поколение Будущего») совместно с Администрацией Кондопожского района и МОУ СОШ №7. Финансирование мероприятия осуществляется в том числе за счет средств гранта Президента РФ.

Участие в соревнованиях и посещение мероприятия в качестве зрителя — бесплатные.

Фото: АНО «Центр организации мероприятий «Поколение Будущего»

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