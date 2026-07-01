Первая модельная библиотека Петрозаводска откроется уже в сентябре

На модернизацию учреждения было выделено более 15 млн рублей

Фото: Петрозаводск говорит

Библиотека на улице Гоголя, 14 в Петрозаводске станет первой модельной. Открыть ее обещают в сентябре текущего года. Проект реализуется в рамках национального проекта «Семья». На модернизацию направлено более 15 млн рублей. Об этом сообщает Инна Колыхматова.

«На сегодняшний день завершили ремонт помещений, по-новому организовали библиотечное пространство – теперь оно стало более удобным и современным. Отмечу, что фонд нашей библиотеки пополнится почти на 4000 новых книг. А одна из главных новинок — система самостоятельной книговыдачи: юные читатели смогут сами оформлять и сдавать книги. Сейчас новые книги ставят на учёт, большая часть техники получена, мебель ждёт своего часа на складах поставщиков, часть стеллажей уже смонтирована», - сообщила мэр.

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Очень важно, что создаются условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. За счёт городского бюджета ещё до конкурса отремонтировали крыльцо и установили пандус, а в ходе работ обустроили туалет для маломобильных посетителей, расширили дверные проёмы, частично убрали пороги. Кроме того, в доме капитально отремонтированы коммуникации — это коснулось и помещений библиотеки.

По словам Инны Колыхматовой, администрация продолжит участвовать в конкурсах, чтобы обновить и другие библиотеки города.

