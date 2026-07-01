Выстрелы гремели ночью в старинной деревне Карелии

Полицейским пришлось применить табельное оружие при поимке опасного нарушителя

Фото: Петрозаводск говорит

О погоне со стрельбой в Костомукшском округе рассказали в МВД Карелии.

В минувший вторник, 30 июня, с 22:15 в полицию Костомукши от местных жителей поступали жалобы на водителя отечественного автомобиля, который в деревне Вокнаволок ездил на большой скорости - жители опасались за последствия.

На место вызова оперативно выехал наряд ДПС и нашел автомобиль нарушителя. Водитель однако проигнорировал требования об остановке. Тогда инспекторы применили оружие. В итоге лихач оказался в кювете, получив травмы. Травмированного водителя сотрудники полиции незамедлительно доставили в больницу.

По факту инцидента в МВД Карелии проводится служебная проверка.