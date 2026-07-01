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1 июля 2026
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Происшествия

Деньги погибшего бойца СВО из Карелии осели на счетах жителей Сибири

Прокуратура Карелии подключилась к расследованию и поставила в этом деле точку
судебный молоток
Фото сгенерировано Алиса AI

Прокуратура Пудожского района сделала все, чтобы защитить права 17-летнего юноши, отец которого погиб на специальной военной операции.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, следователи расследовали уголовное дело о краже с банковского счета. Преступление произошло в августе 2024 года. Тогда неустановленные лица списали с банковских счетов погибшего на СВО военнослужащего 126 тысяч рублей.

Владельцы счетов, куда поступили деньги, были установлены – ими оказались жители Кемеровской области.

Прокуратура через суд потребовала взыскать со злоумышленников неосновательное обогащение в пользу несовершеннолетнего сына погибшего бойца. Суд удовлетворил требования прокурора

Как сообщили в надзорном ведомстве, деньги были возвращены сыну участника СВО из Карелии.

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