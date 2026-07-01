Деньги погибшего бойца СВО из Карелии осели на счетах жителей Сибири

Прокуратура Пудожского района сделала все, чтобы защитить права 17-летнего юноши, отец которого погиб на специальной военной операции.
Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, следователи расследовали уголовное дело о краже с банковского счета. Преступление произошло в августе 2024 года. Тогда неустановленные лица списали с банковских счетов погибшего на СВО военнослужащего 126 тысяч рублей.
Владельцы счетов, куда поступили деньги, были установлены – ими оказались жители Кемеровской области.
Прокуратура через суд потребовала взыскать со злоумышленников неосновательное обогащение в пользу несовершеннолетнего сына погибшего бойца. Суд удовлетворил требования прокурора
Как сообщили в надзорном ведомстве, деньги были возвращены сыну участника СВО из Карелии.