Деньги погибшего бойца СВО из Карелии осели на счетах жителей Сибири

Прокуратура Карелии подключилась к расследованию и поставила в этом деле точку

Фото сгенерировано Алиса AI

Прокуратура Пудожского района сделала все, чтобы защитить права 17-летнего юноши, отец которого погиб на специальной военной операции.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, следователи расследовали уголовное дело о краже с банковского счета. Преступление произошло в августе 2024 года. Тогда неустановленные лица списали с банковских счетов погибшего на СВО военнослужащего 126 тысяч рублей.

Владельцы счетов, куда поступили деньги, были установлены – ими оказались жители Кемеровской области.

Прокуратура через суд потребовала взыскать со злоумышленников неосновательное обогащение в пользу несовершеннолетнего сына погибшего бойца. Суд удовлетворил требования прокурора

Как сообщили в надзорном ведомстве, деньги были возвращены сыну участника СВО из Карелии.