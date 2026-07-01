Один житель Костомукши украл у другого электроинструменты

Сотрудники полиции города горняков раскрыли кражу из дачного дома

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В полицию обратился 63-летний житель Костомукши и рассказал, что неизвестный проник на его дачный участок и похитил имущество. Об этом рассказали в МВД по РК.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 55-летний костомукшанин, который признался в преступлении.

Сообщается, что злоумышленник вынес из чужого дачного дома два аккумулятора, шуруповёрт, болгарку и садовую тачку. Через пару дней мужчина вернулся на место преступления и забрал кабели, газовый баллон, электрогенератор, шлифовальную машинку, радиоприёмник, набор инструментов и ещё один аккумулятор. Всю «наживу» злоумышленник планировал продать или сдать в металлолом, но не успел. Похищенное имущество изъято полицейскими.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже, совершённой с незаконным проникновением в жилище. Ему грозит до шести лет лишения свободы.