Попавшийся с наркотиком житель Карелии отделался условным сроком

Суд вынес приговор жителю Олонецкого района за наркопреступление

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Жителя республики осудили за незаконные приобретение, хранение, перевозку наркотика - дело рассматривал Олонецкий районный суд.

Как стало известно, олончанин в марте текущего года купил около трех граммов запрещенного вещества. Наркотик хранил при себе, возил с собой, продавать кому-нибудь его не планировал. Запрещенное вещество сотрудники полиции нашли у мужчины в деревне Верховье.



Свою вину по предъявленному обвинению подсудимый не оспаривал, рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Суд приговорил жителя Олонца к трем годам лишения свободы условно, возложив на осужденного дополнительные обязанности.