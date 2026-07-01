Дерево оживает в руках пенсионера из Карелии

Валерий Онкоев обладает редким талантом к резьбе по дереву, который развивался с детства

Фото "Петрозаводск говорит"

Текст, фото: Алина Гапеева

Хиты сезона

В деревне Мандера Пряжинского района, живет Валерий Алексеевич Онкоев. Семидесятисемилетний мужчина нашел свое призвание в искусстве резьбы по дереву, превращая обычную фанеру в настоящие произведения искусства. Его дачный дом, словно музей, заставлен уникальными изделиями: от изящных сов, резных рамок для зеркал до шкатулок и оригинальных часов.

Валерий Алексеевич встретил меня с невероятным радушием. Едва я переступила порог, как в воздухе уже витал аромат свежесваренного кофе – вкуснейшего, к слову. «Сейчас у меня уже около 130 работ, и это не считая тех, что еще в машине», – делится Валерий Алексеевич, вспоминая свою поездку на День села в Ведлозеро. Там его творения вызвали настоящий ажиотаж. Жители и гости карельского села с восторгом рассматривали деревянные поделки, а затем с удовольствием приобретали их по символическим ценам. Среди представленных изделий были и термометры, и настенные часы в резной оправе, и шкатулки, и даже конфетницы.

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Для Валерия Алексеевича это занятие – не просто хобби. Это, прежде всего, возможность общения с людьми и прекрасный способ провести время, особенно в долгие зимние вечера. Например, ежегодные поездки на День села в Ведлозеро стали для него доброй традицией, позволяющей не только показать свои работы, но и поделиться теплом своего творчества с другими.

Работы этого мастера просто завораживают. Кажется, что в каждое изделие он вкладывает частичку своей души. И это неудивительно, ведь он действительно отдается своему делу целиком.

«Вот эта змея заняла у меня всего пару часов. А вот с совой придется повозиться – она состоит из 146 деталей. Садишься утром, а к вечеру уже готов сувенир. Я не художник. Все чертежи из интернета. В общем-то, ничего сложного», – с присущей ему скромностью делится мастер.

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Совы – его особая страсть. В прошлом году он сделал их полсотни, и все они разлетелись мгновенно, словно горячие пирожки.

«За эту зиму я потратил на материалы 46 тысяч рублей. Продаю свои творения за символическую цену, лишь бы хоть как-то окупить расходы. Клей, лак, фанера, пилки для лобзика – всё это сейчас стоит немалых денег. Например, на ту же змею ушло два лобзика»,

– рассказывает он.

Увлечение резьбой по дереву началось еще в детстве. Сначала получалось не очень, но со временем мастерство росло. В десятом классе он даже вел кружок по этому направлению. Скажем, Валерий Алексеевич по натуре человек деятельный: в школе он был председателем профкома и комсомольской организации, а позже возглавлял городскую телефонную сеть Петрозаводска и Прионежского района. Во время работы времени на хобби не хватало, но выйдя на пенсию, он получил в свое распоряжение целую гору свободного времени.

Мандера – тихий уголок

Валерий Алексеевич живет в Мандере с первого мая и до первых снегов. Здесь он наслаждается тишиной и спокойствием, которые около двадцати лет назад привлекли сюда его семью.

Озеро, рыбалка – вот что особенно ценит Валерий Алексеевич. Он вспоминает, как два десятка лет назад озеро Тулмозеро, расположенное совсем рядом с домом, щедро одаривало рыбаков. За полчаса можно было наловить целое ведро окуней. Сейчас, конечно, улов уже не тот, но для ухи жене на удочку поймать вполне реально. А еще озеро иногда становится пристанищем для стаи лебедей. В этом году их было около сотни – настоящее белоснежное царство на водной глади.

Валерий Алексеевич поделился и трогательной историей. Однажды к его дому стала приходить утка, которая, как оказалось, прихрамывала. Валерий Алексеевич, выйдя к калитке, угощал ее крошками. Так было каждый день. Но однажды утка пришла, но от угощения отказалась. Она повела его за собой, и оказалось, что привела к своему выводку из десяти утят. Валерий Алексеевич, конечно, накормил и малышей. Теперь он с нетерпением ждет, когда его пернатая подруга снова появится в этом году.

Дни Валерия Алексеевича начинаются с просмотра новостей. Серьезные дела ему не по силам: врачи запретили физические нагрузки. Его обязанности сводятся к помощи по хозяйству: полить теплицу в среду по просьбе невестки, истопить баньку в пятницу и встретить сына с внуками.

Он показал мне свой огород, с гордостью демонстрируя каждый росток, а потом, словно открывая душу, поделился теплыми воспоминаниями о маме и своей работе. В эти моменты его глаза излучали столько доброты и живого интереса, что становилось ясно: передо мной человек с большим сердцем. Так и живет этот мастер с золотыми руками в тихом и красивом уголке Пряжинского района, наслаждаясь каждым днем.

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Такие люди, как Валерий Алексеевич, просто не могут сидеть без дела и, что еще важнее, без общения. Он – мастер, чьи руки не знают скуки, а душа жаждет новых встреч. Он с улыбкой признался, что всегда готов откликнуться на приглашение на деревенский праздник – даже сувениры на такой случай уже лежат в машине. Неудивительно, что такого общительного и рукастого мастера уже ждут на праздниках в Корзе и Крошнозере. И он обязательно поедет, ведь для него общение – это и есть сама жизнь.