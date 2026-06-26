Мотоциклист разбился на проспекте Ленина в Петрозаводске

Дорожный инцидент в карельской столице попал на видео

Фото, видео CityLink

Сегодня в 13:48 в Петрозаводске на проспекте Ленина произошло ДТП с участием мотоциклиста. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

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На кадрах видно, как автомобиль выехал на перекресток с улицы Герцена, не уступив дорогу двухколесному транспорту. Мотоциклист потерял управление, упал на асфальт, а затем влетел в машину. Первые секунды водитель не шевелился, затем сделал некоторые движения. На месте ДТП работала бригада скорой помощи.

Ранее сообщалось о том, что пьяный водитель сбил насмерть пешехода в Ленинградской области.