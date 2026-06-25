Мошенники жестоко обманули жительницу Карелии

Мошенники похитили у женщины почти миллион рублей

Фото: Петрозаводск говорит

Аферисты обманули 44-летнюю жительницу Медвежьегорского округа, сообщили в МВД Карелии.

С женщиной связался неизвестный, представился сотрудником Минобороны и рассказал, как вернуть вещи погибшего сына. Для подтверждения личности он убедил собеседницу продиктовать некоторые сведения и код, поступивший в смс-сообщении.

После этого женщине стали звонить якобы из ФСБ, Росфинмониторинга, портала «Госуслуги». Звонки высвечивались и в социальной сети. Незнакомцы Ирина, Дмитрий и Надежда убедили сельчанку в том, что все её личные данные похитили преступники. Чтобы избежать незаконного оформления кредитов от её имени, звонившие дали ряд указаний.

Под чужим руководством жительица Карелии приехала в Петрозаводск, сняла со счетов миллион рублей, и перевела почти все накопления на неустановленный счёт.

Ущерб составил 995 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, добавили в ведомстве.