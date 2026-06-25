Девочка сломала позвоночник в школе в Петрозаводске

Городской суд карельской столицы взыскал компенсацию морального вреда за полученную травму

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В Петрозаводском городском суде было вынесено решение по делу о получении травм 12-летней жительницей города в одной из школ. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Было установлено, что в марте 2025 года во время перемены несколько одноклассников случайно упали на девочку, в результате чего та получила компрессионный перелом позвоночника. Пострадавшая была вынуждена лечиться в течение нескольких месяцев, училась на дому. Школьница получила физические и нравственные страдания.

Поскольку школа несет ответственность за детей, суд решил, что администрация учебного заведения должна заплатить девочке 270 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также закрыть затраты на лечение. Если у школы таких денег не найдется, заплатить придется мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось о том, что восьмилетняя девочка попала под машину на Первомайском проспекте в Петрозаводске.