Девочка рискнула перейти проспект не по «зебре» и попала под машину

Попытка перейти оживленный Первомайский проспект в вечерний час-пик обернулся для несовершеннолетней травмами. Школьницу сбил легковой автомобиль.
В Госавтоинспекции Петрозаводска проводят проверку, но уже известно, что в больницу с места ДТП увезли восьмилетнюю горожанку.
По официальной версии, 25 июня в 17:47 в районе дома № 69 по Первомайскому проспекту школьница переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Маленькую петрозаводчанку сбила 38-летняя женщина-водитель автомобиля «Рено». Ребенок получил травмы и был госпитализирован.
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