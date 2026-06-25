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26 июня 2026
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Происшествия

Девочка рискнула перейти проспект не по «зебре» и попала под машину

В Петрозаводске госпитализировали школьницу посла аварии на Первомайском проспекте
место аварии на Первомайке
фото пресс-службы Госавтоинспекции

Попытка перейти оживленный Первомайский проспект в вечерний час-пик обернулся для несовершеннолетней травмами. Школьницу сбил легковой автомобиль.

В Госавтоинспекции Петрозаводска проводят проверку, но уже известно, что в больницу с места ДТП увезли восьмилетнюю горожанку.

По официальной версии, 25 июня в 17:47 в районе дома № 69 по Первомайскому проспекту школьница переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Маленькую петрозаводчанку сбила 38-летняя женщина-водитель автомобиля «Рено». Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

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