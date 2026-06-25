Легковушка легла на крышу в Калевальском районе

В ДТП на севере Карелии пострадала женщина-водитель

Фото: Госавтоинспекция Карелии

Дорожная авария произошла в минувший четверг, 25 июня, в 13:15 в Калевальском районе. О происшествии рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, на 186 километре региональной автодороги «Кола - Калевала - Лонка» водитель автомобиля Renault Logan не справилась с управлением, оказалась на полосе встречного движения, а потом съехала в кювет. Там машина перевернулась на крышу.

В результате происшествия 49-летняя водитель получила травмы.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.