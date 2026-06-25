Пьяная выходка может обернуться колонией для жителя Карелии

Полиция Кондопоги раскрыла грабеж с применением насилия

Фото: Петрозаводск говорит

О происшествии в одном из общежитий города бумажников Карелии рассказали в республиканском МВД.

Пострадавшие - молодая пара. Как-то вечером супруги с тяжёлыми пакетами поднимались по лестнице. Вдруг к ним подбежал неизвестный, толкнув, выхватил пакеты и убежал. Жители Кондопоги сообщили обо всем в полицию.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний кондопожанин. Злоумышленник во всем признался.

Как выяснилось, в тот день мужчина был пьян. Похитив чужие пакеты, в которых были суши и средства для ухода за волосами и телом, он принес все это домой к своей девушке, а сам ушел дальше распивать спиртное.

За свои действия кондопожанину придется ответить перед законом. Ущерб составил 2800 рублей.

Было возбуждено уголовное дело о грабеже с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.