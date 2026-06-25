Пьяный водитель сбил насмерть пешехода на дачах в Ленобласти

Стражи порядка выясняют обстоятельства смертельного наезда минивэна в российском регионе

Фото "Петрозаводск говорит"

Вечером 25 июня в одном из садоводств в Ленинградской области пьяный водитель сбил насмерть пешехода. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, инцидент случился в 19:36 в Мшинском садоводческом массиве. Автомобиль Volkswagen Sharan, которым управлял пьяный 58-летний гражданин одного из государств СНГ, сбил переходившего дорогу 52-летнего пешехода. Пострадавший умер на месте.

Водителя минивэна доставили в отделение полиции и отправили в спецпомещение для задержанных. Известно, что ранее мужчина уже был лишен водительских прав. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о том, что автомобиль сбил девочку на Первомайском проспекте в Петрозаводске.