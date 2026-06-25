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26 июня 2026
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Россия

Подростки похитили 11-летнего мальчика в российском регионе

В Приморье ребенка держали связанным в сарае
полицейская машина
Фото "Петрозаводск говорит"

В Приморском крае подростки похитили 11-летнего мальчика. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным СК, 24 июня в городе Артеме трое молодых людей, двоим из которых не исполнилось 18 лет, напали на школьника, затолкали его в автомобиль и увезли в сарай. Там мальчика связали скотчем и оставили. Потерпевшему удалось освободиться, он добрался до дома и обо всем рассказал.

Все трое подозреваемых задержаны. Решается вопрос об их аресте. Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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