Подростки похитили 11-летнего мальчика в российском регионе

В Приморье ребенка держали связанным в сарае

Фото "Петрозаводск говорит"

В Приморском крае подростки похитили 11-летнего мальчика. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным СК, 24 июня в городе Артеме трое молодых людей, двоим из которых не исполнилось 18 лет, напали на школьника, затолкали его в автомобиль и увезли в сарай. Там мальчика связали скотчем и оставили. Потерпевшему удалось освободиться, он добрался до дома и обо всем рассказал.

Все трое подозреваемых задержаны. Решается вопрос об их аресте. Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о том, что посетитель умер в отделении Госавтоинспекции в Новосибирске.