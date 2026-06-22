Команда «Газы!» дана для всех

Владельцы газового оборудования в Карелии должны заключить договор на обслуживание

Фото: ПТЗ говорит

Текст: Алина Гапеева

Меняем старый договор на новый

Жителей Кинелахты огорошило новое требование газовщиков: абонентам акционерного общества «Карелгаз» необходимо перезаключить договоры на техническое обслуживание газовых приборов.

«Завтра в Кинелахту должны доставить газовые баллоны по заявке потребителей. А вот с 2027 года могут и не привезти, если мы не заключим договор на обслуживание с АО «Карелгаз». Для этого необходимо собрать пакет документов и явиться лично в офис по адресу: Петрозаводск, проспект Первомайский, дом 37»,

- предупредил о нововведении пост местного паблика.

Дело в том, Федеральным законом от 31 июля 2025 года №308-ФЗ были внесены изменения в законодательство, регулирующее вопросы технического обслуживания газового оборудования.

Ну вот честно, для деревенских жителей любая бумажная возня – это просто кошмар. Чтобы получить какой-либо документ, потратишь комок нервов, уйму времени, да еще и на бензин придется раскошелиться. На автобус особо не надеешься, особенно если ты из таких мест, как Кинелахта. Жителям этого населенного пункта до Петрозаводска ехать 129 километров.

«Отсутствие договора на техническое обслуживание газового оборудования является законным основанием для прекращения подачи газа, а уклонение от его заключения или проведения работ влечет административную ответственность в виде штрафов», - напоминают газовщики.

Ехать придется. Иначе – никак, ведь без нужных документов газа не будет. Буква закона.

Федеральным законом от 31.07.2025 № 308-ФЗ с 01.03.2026 уточнены правила заключения договоров на техническое обслуживание газового оборудования, включая особенности для общежитий и специализированного жилья, а также установлены сроки приведения ранее заключенных договоров в соответствие с новыми требованиями. Закон четко определяет: ответственность за работоспособность и безопасность газового оборудования лежит на его владельцах.

Но есть важное условие: проводить самостоятельное обслуживание и ремонт разрешено только при наличии соответствующих допусков. В противном случае, это становится небезопасным и незаконным. Именно поэтому собственники жилья обязаны заключить договор на регулярное обслуживание своих газовых приборов. Что касается общедомового газового оборудования, то за его обслуживание отвечают управляющие компании, которые также заключают соответствующие договоры.

Все договоры на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, заключенные до 1 марта 2026 года, должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями до 31 декабря 2026 года. Теперь спустимся от высоких законов на землю.

Специалисты по газовому оборудованию проводят обязательные ежегодные осмотры, чтобы убедиться в его исправности и безопасности. Во время визита мастер осматривает газовую плиту, используя специальные средства, например, мыльный раствор, чтобы выявить возможные утечки. Напоминает о своевременной очистки конфорок от нагара и регулирует краны, чтобы они работали плавно и без затруднений.

В общем газ – дело тонкое и доверять его можно только проверенным специалистам. Например, техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки на кухне с плитой газовой обойдется клиентам в 892 рубля. Кстати, полный прейскурант представлен на официальном сайте компании.

Ни туды и ни сюды

Без газа ни туды и ни сюды. Ценное горючее необходимо для того, чтобы сварить обед, подогреть чайник. А летом, в сезон приготовления заготовок – вещь незаменимая. Поэтому сельским жителям, как ни крути, придется побегать и собрать документы: СНИЛС, технический паспорт дома, документы на право собственности, паспорт, и акт проверки состояния вентиляционного канала.

«Но вначале придётся заехать в Ведлозеро, в сельскую администрацию, за справкой о том, что в наших деревенских домах нет вентиляционного люка, его заменяет обычная форточка. И с этим «багажом» надо отправляться в город, не затягивать, успеть в течение полугода»,

- предупреждают друг друга жители Кинелахты.

В газовой службе объяснили, что в частном доме форточка может использоваться как элемент системы вентиляции для обеспечения безопасности работы газового оборудования, но не является самостоятельным вентиляционным каналом.

Только вот согласна ли сельская администрация брать на себя ответственность обследования форточки, которая служит в частных домах вентиляцией помещения? Ведь нужный документ могут выдавать специализированные организации, которые соответствуют определённым требованиям законодательства и имеют необходимые ресурсы для проведения таких работ.

«Акт проверки состояния вентиляционного канала - это официальный документ, который имеет право выдавать только специализированные (обслуживающие) организации, располагающие штатом аттестованных специалистов и профессиональным оборудованием. За выдачей такой справки необходимо обратиться в отделение ВДПО (Всероссийское добровольное пожарное общество), так как по закону именно они располагают такими полномочиями. Администрация поселения таких справок не выдает», - пояснила Любовь Пономарева глава Администрации Крошнозерского сельского поселения. Такого же мнения придерживаются представители власти Ведлозерского поселения. А вот в Эссойльской администрацции такую справку готовы предоставить.

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Где выход?

Жителям Карелии, столкнувшимся с необходимостью получения определенного документа, придется искать альтернативные пути. Ранее эту функцию выполняла одна организация, но теперь, похоже, придется обращаться к другим специалистам.

К счастью, есть возможность получить необходимый документ от компаний, специализирующихся на пожарной безопасности. Однако стоит учесть, что все эти организации расположены в Петрозаводске.

Ольга Ж., проживающая в селе Крошенозеро, поделилась своим опытом:

«В Петрозаводске я нашла три такие фирмы. Мне озвучили цену в 4800 рублей, куда уже включены выезд специалиста и осмотр квартиры».

Важно помнить, что пакет документов для АО «Карелгаз» необходимо подавать лично. Электронная подача не предусмотрена. Сотрудница газовой службы по телефону посоветовала: «Приезжайте пораньше, около 9 утра, чтобы избежать очередей. Сейчас у нас наблюдается большой наплыв посетителей».

В последнее время законодательство меняется с поразительной частотой. Постоянно приходится вникать в новые требования, собирать кучу документов. И складывается впечатление, что при разработке этих новшеств совсем не думали о том, как это отразится на обычных людях. Куда ни обратись, везде сталкиваешься с финансовыми или бюрократическими трудностями

«Можно, конечно, махнуть рукой на такую волокиту и самим заправлять газовые баллоны на заправках, но, во-первых, не у всех людей есть личный транспорт, а во-вторых, ветераны труда не получат компенсацию за стоимость газа. Да, живём «…в то время, когда космические корабли бороздят просторы вселенной», а без бумажки, по-прежнему – никуда».

Новые законодательные требования к обслуживанию газового оборудования, несмотря на их направленность на повышение безопасности, создают значительные трудности для жителей Карелии, особенно для сельских жителей, из-за бюрократических процедур, необходимости личного присутствия и отсутствия удобных альтернатив для сбора документов. Это вызывает у людей ощущение, что при разработке законов не учитываются реальные проблемы и возможности обычных граждан.