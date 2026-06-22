Юные музыканты Петрозаводска собрали деньги для сироты

Воспитанники студии «Мелодиум» сыграли и спели, чтобы собрать средства для выпускницы детского дома, которая одна воспитывает сына

Фото: Петрозаводск говорит

В начале лета в Петрозаводске прошел благотворительный концерт в поддержку фонда «Материнское сердце» (0+). Юные музыканты играли для того, чтобы помочь выпускнице детского дома, которая одна воспитывает сына.

Концерт прошел при поддержке музыкальной студии «Мелодиум», которую основала музыкант, скрипачка и преподаватель - Анастасия Сошневская. Преподаватель по вокалу Татьяна Лежнева. Её ученики также принимали участие в благотворительном концерте.

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«В этот день музыка объединила талант, творчество и желание помогать. Благодаря участникам концерта, гостям и всем неравнодушным людям удалось собрать 8 400 рублей для нашей подопечной семьи. Спасибо каждому, кто был частью этого прекрасного события!», - сообщили в фонде «Материнское сердце».