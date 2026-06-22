Массовое отключение горячей воды ожидает петрозаводчан

С 25 июня почти весь Петрозаводск останется без горячей воды

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

На этой неделе в большинстве районов Петрозаводска отключат горячую воду.

Горожанам придется включать бойлеры на две недели или по старинке доставать тазики и греть в них воду, или ездить в баню. С 25 июня по 9 июля горячей воды не будет на Голиковке, Перевалке, Зареке, Древлянке, Кукковке, Птицефабрике, в Сулажгоре, Центре, Соломенном, Песках, Рыбке, Железнодорожном, Первомайском, Октябрьском и в микрорайоне Ключевая 1-А (территория ограничена улицами Петрова, Кемской, Судостроительной и Белые Ночи).

Ранее горячую воду уже отключали в центре города и на Зареке. А на Кукковке воду отключат еще и в августе на 8 суток. На Ключевой воду также отключат с 22 июля по 5 августа (14 суток).