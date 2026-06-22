Карелия присоединилась к общероссийской Минуте молчания

В День памяти и скорби у мемориала «Братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы» в Петрозаводске собрались ветераны, представители органов власти, общественных организаций и молодежных объединений

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

К землякам обратился Глава Карелии Артур Парфенчиков. Память о павших героях и миллионах жизней, которые унесла Великая Отечественная война, почтили минутой молчания.

Сегодня для каждого из нас — день скорби: ровно 85 лет назад, 22 июня 1941 года, в каждую семью пришла война. Мы вспоминаем миллионы советских граждан, отдавших свою жизнь ради того, чтобы мы родились, жили, трудились на родной земле. Ребятишки, которые пришли к мемориалам, их родители, прабабушки и прадедушки – это всё семья со своей героической историей. Поэтому сегодня – святой день. Пока мы помним подвиг наших предков, у нас, у наших детей, внуков, правнуков есть будущее,

– сказал Артур Парфенчиков.

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Память о защитниках Отечества, павших в годы Великой Отечественной войны, узниках, замученных в фашистских концлагерях, миллионах людей, отдавших жизнь во имя Победы, почтили минутой молчания. К мемориалу возложили цветы.

Мы вспоминаем сегодня день, с которого началась самая тяжёлая и кровопролитная война в нашей истории. Вся страна поднялась на защиту Родины. Под Москвой и Сталинградом, в карельских лесах, на берегах Балтики — везде, где ступал враг, он встретил жёсткий отпор. Бойцы Красной Армии, партизаны, подпольщики, труженики тыла — каждый внёс свой вклад в Великую Победу. Память об их подвиге священна. Каждый найденный поисковиками солдат, каждое возвращённое имя — это наш ответ павшим,

– отметил руководитель Центра патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, председатель карельской региональной общественной организации «Эстафета поколений» Илья Герасев.

Напомним, мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби, начались сегодня в 04.00 с акции «Свеча памяти». Представители органов власти, молодежных организаций и сообществ, образовательных учреждений составили композицию из горящих свечей – символа памяти и неразрывности поколений. Накануне у стелы «Петрозаводск - город воинской славы» общественники провели Международную акцию «Огненные картины войны».

22 июня в 12.15 Карелия присоединилась к общероссийской Минуте молчания. Организатором акции выступил Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации.