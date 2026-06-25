Демонтаж «Невского пассажа» обрастает скандальными подробностями

Суд обязал Цмугуновых оплатить разработку проекта, который нельзя использовать

Фото: Антонина Кябелева

Текст: Антонина Кябелева

Длящаяся уже больше десяти лет эпопея по демонтажу пристройки к жилому дому, расположенному в Петрозаводске на проспекте Александра Невского, 30, стала почти легендой. В том смысле, что процесс сноса пристройки, где расположен «Невский пассаж», прошел через все мыслимые стадии — возмущение и даже голодовки отдельных жильцов дома, бесчисленные судебные процессы, попытки службы судебных приставов найти исполнителя работ, признание сноса невозможным и вновь возвращение в исходную точку.

Недавно на фасаде здания появилась обнадеживающая вывеска, что начались работы по демонтажу наземной пристройки, так сказать, во исполнение решения суда. Правда, нигде не было сказано, в какой стадии находятся работы, и когда они завершатся.

Мне удалось встретиться с братьями Андреем и Игорем Цмугуновыми, которые в 2010 году возвели это строение, и на которых суд больше десяти лет назад возложил обязанность демонтировать пристройку, которая, как уверяют граждане, создала для них множество проблем. Выяснилось, что в истории с демонтажом пристройки возникла еще одна «сюжетная линия», которая не добавляет оптимизма тем, кто еще надеется на возвращение здания в его первоначальное состояние. И связана она с весьма странными действиями сотрудников Главного межрегионального управления Службы судебных приставов, которое базируется в Москве, и на исполнении у которого находится дело о сносе пристройки в Петрозаводске.

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Но для начала расскажем о том, что происходит с самим зданием. С внешней стороны жилого дома никаких изменений пока не видно. Цмугуновы рассказали, что подрядчики приступили к работам в апреле 2026 года. Они показали подвальные помещения, где начались работы по переносу водомерного узла, систем водоснабжения, теплоснабжения, по созданию опорной стенки, которая станет фундаментом для встроенных помещений, существовавших в доме до возведения скандальной пристройки.

По словам Игоря Цмугунова, завершить демонтаж пристройки планируется в апреле 2027 года.

Цмугуновы рассказали, что, по их заказу, в 2023 году были проведены обследование дома и инженерно-изыскательские работы, а затем разработан проект по демонтажу пристройки. Важно, что документы прошли через экспертизу в негосударственной московской компании «Сегмент эксперт» и получили положительное заключение, что и позволило приступить к работам.

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Естественно, возникает вопрос, почему только в 2023 году Цмугуновы приступили к исполнению судебного решения? Андрей Цмугунов рассказал, что еще в 2014 году были разработаны документы реконструкции пристройки, но суд «забраковал» этот проект как несоответствующий судебному решению. До 2018 года шли судебные тяжбы. После того как появилась ясность, как же исполнять решение суда, служба судебных приставов объявила аукцион на разработку документации. Компания-победитель разработала проект, получила положительное заключение госэкспертизы. Правда, проект подразумевал проведение работ, не связанных с демонтажом самой конструкции. Были демонтированы козырьки. По понятным причинам, суд не устроило частичное исполнение судебного решения.

«После этого мы уже сами заказали работы, связанные с разработкой проекта»,

- отметил Андрей Цмугунов.

По его словам, первая экспертиза, связанная с обследованием дома и инженерно-изыскательскими работами, была пройдена в ноябре 2024 года, а положительное заключение по самому проекту удалось получить в сентябре 2025 года.

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Как уверяют Цмугуновы, о предпринимаемых действиях они добросовестно сообщали в службу судебных приставов. Но там, возможно, устали ждать. Во всяком случае в октябре 2024 года Главное межрегиональное управление Службы судебных приставов заключило контракт № 0173400002424000020 на подготовку проекта по демонтажу пристройки с архангельской компанией ООО «Архстройэксперт». Цена контракта составила более 3,6 миллиона рублей. Завершить работы планировалось в конце 2025 года. Договором было предусмотрено обязательное получение положительного заключения государственной экспертизы. Понятно, что без положительного заключения экспертизы проектная документация превращается в никому не нужный пакет документов.

И тут начинается самое странное. В октябре 2025 года контракт был расторгнут:

«… Стороны пришли к соглашению расторгнуть контракт в связи с нецелесообразностью выполнения части работ, предусмотренных контрактом (далее обязательства), а именно получение положительного заключения государственной экспертизы на сумму 1 077 196,09 руб.».

Другими словами, самая принципиальная часть контракта, позволяющая использовать документы для проведения работ, вдруг исчезает. Стоимость контракта была уменьшена до 2,5 миллиона рублей, а стороны разошлись, пожав друг другу руки и документально зафиксировав, что не имеют претензий друг к другу. Заметим, с ООО «Архстройэксперт» расплатились средствами из бюджета.

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Согласно данным, предоставленным аналитиками Basis.Seldon, компания «Архстройэксперт» была зарегистрирована в Архангельске в 2020 году и занимается судебно-экспертной деятельностью. 2025 год она завершила с чистой прибылью в 1,66 миллиона рублей.

Откровенно говоря, компания вообще не должна была получить ни копейки, так как без прохождения госэкспертизы проектные работы не могут считаться завершенными. Но деньги за сомнительную работу архангельским проектировщикам заплатили.

Оценку действиям Павла Буренкова, заместителя главного межрегионального судебного пристава, дало московское УФАС (управление Федеральной антимонопольной службы). По мнению антимонопольный службы, Буренков допустил «неправомерное изменение существенных условий контракта». Его признали виновным в совершении административного правонарушения, но отделался он предупреждением.

Для Цмугуновых последствия, связанные с этим контрактом, оказались более весомыми. Служба судебных приставов решила истраченные на разработку проекта 2,5 миллиона рублей переложить на Цмугуновых. Те попытались оспорить это решение в Петрозаводском городском суде.

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В марте 2026 года судья Петрозаводского городского суда отказал Цмугуновым в удовлетворении исковых требований. Другими словами, они должны оплатить 2,5 миллиона рублей за работы, выполненные архангельской компанией. Суд мотивировал это решение тем, что Цмугуновы длительное время не исполняли решение суда. Истцы просили назначить судебную экспертизу, которая могла бы определить, пригодна ли представленная компанией «Архстройпроект» документация для исполнения решения суда и соответствует ли она требованиям, предъявляемым к подобного рода документам. Но в проведении экспертизы было отказано.

Сейчас предприниматели пытаются обжаловать это решение в Верховном суде РК.

Выяснились и другие подробности. ООО «Архстройпроект» обращалось в Управление Государственной экспертизы по РК, пытаясь получить положительное заключение. Но в Карелгосэкспертизе даже не приняли документы на госэкспертизу, сославшись на серьезные недостатки в документации.

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Чувства тех, кто на протяжении более десяти лет пытается отстоять свое право на комфортные условия жизни в своих квартирах, хорошо понятны. Существует решение суда и его необходимо исполнять. Но исполнять его следует цивилизованными методами с соблюдением всех обязательных процедур. Речь идет о жилом доме и к качеству проектной документации необходимо подходить с удвоенным вниманием.

Как бы кто ни относился к братьям Цмугуновым, попытка службы судебных приставов возложить на них расходы за, мягко говоря, никому не нужную документацию, лишь добавляет мрачных красок в этот локальный строительный конфликт все больше напоминающий запутанный судебно-бюрократический детектив.

Казалось бы, Цмугуновы наконец-то сдвинули процесс с мертвой точки, разработали проект и приступили к работам. И тут вдруг новый «сюрприз». Служба судебных приставов оплачивает за счет бюджета некачественную документацию, не прошедшую экспертизу, и пытается «повесить» 2,5 миллиона рублей на предпринимателей, которые не имеют никакого отношения к заключению весьма странного контракта. Все это никак не приближает нас к моменту, когда можно было бы сказать, что судебное решение наконец-то исполнено, а справедливость восторжествовала.