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26 июня 2026
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Общество

Петрозаводчанка открыла мур-агентство «Кисы у Алисы»

У Алисы есть шелтер (мини-гостиница), где сейчас живут 27 котиков. У них две комнаты: для тех, кто на карантине, и вторая - свободная игровая
Петрозаводчанка спасает уличных котов и кошек
Фото: Петрозаводск говорит

В шелторе у Алисы живут те хвостики, которые уже готовы поехать домой. А домой они очень хотят. Хозяйка говорит о том, что им не хватает человеческого внимания. В социализации котиков помогают друзья и волонтеры. 

 

 

Истории у всех котов и котиков разные. Но в основном их жизнь на улице - это результат человеческой безответственности и жестокости. У Алисы в шелторе очень чисто и уютно. Она дважды в день приезжает сюда и убирает за своими подопечными, кому-то дает лекарства. Котики ухоженные и ласковые. Посмотрите наш сюжет, вдруг вы там найдете своего пушистого друга.

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