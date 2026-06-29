Топливо завезли на две АЗС в Суоярви

В карельском городе сняли ограничения по бензину для обычных граждан, но ситуацию чиновники не отпускают

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Автомобильное топливо завезли на заправки в Суоярви. Об этом сегодня сообщила глава Минпромторга Светлана Астахова.

«В Суоярви открыты продажи топлива»,

- сообщила министр в соцсети. Она добавила, что проблемы «взяты в работу», а под особым контролем ведомства находятся Лоухский, Калевальский районы и Суоярвский округ.

Топливо завезли из другого региона. Ранее в городе была ограничена продажа бензина для обычных граждан, заправиться могли только организации. Об ограничениях в министерстве сообщали 23 июня. Там также сообщали, что поставки ожидаются к выходным.

Между тем на некоторых АЗС региона начали вспыхивать конфликты в очередях - недовольство высказывают водителям скорой помощи.