Топливо завезли на две АЗС в Суоярви

Автомобильное топливо завезли на заправки в Суоярви. Об этом сегодня сообщила глава Минпромторга Светлана Астахова.
«В Суоярви открыты продажи топлива»,
- сообщила министр в соцсети. Она добавила, что проблемы «взяты в работу», а под особым контролем ведомства находятся Лоухский, Калевальский районы и Суоярвский округ.
Топливо завезли из другого региона. Ранее в городе была ограничена продажа бензина для обычных граждан, заправиться могли только организации. Об ограничениях в министерстве сообщали 23 июня. Там также сообщали, что поставки ожидаются к выходным.
Между тем на некоторых АЗС региона начали вспыхивать конфликты в очередях - недовольство высказывают водителям скорой помощи.