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30 июня 2026
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Общество

Топливо завезли на две АЗС в Суоярви

В карельском городе сняли ограничения по бензину для обычных граждан, но ситуацию чиновники не отпускают
автозаправка
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Автомобильное топливо завезли на заправки в Суоярви. Об этом сегодня сообщила глава Минпромторга Светлана Астахова.

«В Суоярви открыты продажи топлива»,

 - сообщила министр в соцсети. Она добавила, что проблемы «взяты в работу», а под особым контролем ведомства находятся Лоухский, Калевальский районы и Суоярвский округ. 

Топливо завезли из другого региона. Ранее в городе была ограничена продажа бензина для обычных граждан, заправиться могли только организации. Об ограничениях в министерстве сообщали 23 июня. Там также сообщали, что поставки ожидаются к выходным.

Между тем на некоторых АЗС региона начали вспыхивать конфликты в очередях - недовольство высказывают водителям скорой помощи.

Ранее в рубрике Общество было опубликовано: Влажные салфетки и цемент: почему канализация выходит на улицы

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